Учені виявили несподівану активність на Місяці: в його надрах ховається потужна сила (фото)

Давнє внутрішнє тепло допомогло сформувати Місяць зсередини назовні, зробивши так, що один бік Місяця став тоншим, гарячішим і активнішим у геологічному плані, ніж інший. Вчені вважають, що внутрішні процеси, які допомогли створити деякі особливості поверхні Місяця мільярди років тому все ще активні.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Дивна особливість Місяця

На видимому боці Місяця знаходяться величезні ударні кратери, і цей бік має більш тонку кору, ніж зворотний бік Місяця з меншою кількістю кратерів, що мають менший розмір. Також видимий бік Місяця має вищу температуру. Ця різниця між двома сторонами Місяця давно спантеличує вчених. Хоча було запропоновано кілька теорій, що пояснюють невідповідність між видимим і зворотним боком Місяця, не було чітких доказів, які б пояснили, яка сила створила такий дисбаланс.

Тепер же вчені виявили явні ознаки різниці температур глибоко в надрах Місяця. Вчені вважають, що радіоактивні хімічні елементи, що виділяють тепло, допомогли зберегти навіть через мільярди років один бік Місяця більш тонким і теплим. Вчені кажуть, що вони були щиро здивовані своїм відкриттям.

Вчені провели новий аналіз даних місії GRAIL, яка складалася з двох космічних апаратів, що вивчали гравітацію Місяця в 2012 році. Відстежуючи крихітні зміни відстані між двома орбітальними апаратами під час їхнього польоту навколо Місяця, вчені змогли виявити тонкі зміни його гравітаційного тяжіння. Ці відмінності пов'язані з нерівними структурами глибоко під поверхнею Місяця.

Вчені виявили різницю у 2-3% у тому, як деформується мантія Місяця між його видимим і зворотним боком. Використовуючи моделювання, вчені дійшли висновку, що ця різниця може бути пов'язана з температурним розривом у 100-200 градусів Цельсія між видимим і зворотним боком Місяця. При цьому видимий бік має вищу температуру.

Дві сторони Місяця Фото: solar-system

Стародавнє тепло допомогло створити той Місяць, який ми знаємо

Вчені вважають, що різниця в температурі підтримувалася протягом мільярдів років завдяки високій концентрації радіоактивних хімічних елементів у корі видимого боку Місяця. Ці елементи є залишками вулканічної активності, що сталася 3-4 млрд років тому, вважають учені. Дані інших орбітальних апаратів показали, що в корі видимого боку Місяця міститься в 10 разів більше торію, ніж на зворотному боці.

Велика кількість торію та інших радіоактивних елементів могла створювати додаткове тепло, що спричинило різницю температур у корі та верхній частині мантії в ранню історію Місяця. Це тепло могло створити ділянки розплавленої породи, які допомогли сформувати такі вулканічні утворення на поверхні Місяця, як місячні моря. Вчені вважають, що процеси, які створили ці місячні моря мільярди років тому, активні й сьогодні.

Уже 2027 року NASA збирається знову повернути людей на супутник Землі. Фото: NASA/JSC

Місяць відлітає від нас

Нагадуємо, що Місяць перебуває на відстані в середньому 384 000 км від нас і, маючи еліптичну орбіту, то наближається, то віддаляється від Землі. Водночас орбіта Місяця, як уже відомо, на кілька сантиметрів на рік віддаляється від нашої планети. Тобто Місяць поступово стає все далі й далі, але пройдуть сотні тисяч років, щоб зміни у відстані стали помітними.

Також нагадуємо, що востаннє люди були на Місяці в грудні 1972 року, але вже 2027 року NASA збирається знову повернути людей на супутник Землі.

Як уже писав Фокус, фахівці компанії Intuitive Machines з'ясували, чому на Місяці загинув історичний посадковий модуль раніше цього року.

Також Фокус писав про те, що Венера не така, як ми думаємо, адже планета більше схожа на Землю, ніж вважалося. Венера, яку вважали геологічно мертвою планетою, насправді проявляє активність, тобто там є тектонічні процеси, які змінюють поверхню і кору планети.