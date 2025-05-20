Паливо для безмежної енергії добуватимуть на Місяці: створено спеціальну машину (фото)

Американська компанія Interlune представила прототип машини для видобутку гелію-3 на Місяці. Це стабільний ізотоп гелію, який дуже рідко зустрічається на Землі, але його багато на Місяці. Цей ізотоп гелію можна використовувати при виробництві термоядерної енергії, яка вважається чистою і практично безмежною.

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Про це пише Space.

Нова машина призначена для переробки 110 тонн місячного ґрунту на годину, щоб добувати гелій-3, який є потенційним паливом для майбутніх термоядерних реакторів. У цих реакторах можна створювати термоядерну енергію, таку саму, яка виробляється в ядрі Сонця, що забезпечує життя зірки. Крім цього, гелій-3 можна використовувати в квантових обчисленнях і при розробці технологій медичної візуалізації.

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Зараз існує великий попит на гелій-3, і компанія Interlune хоче стати першою, яка зможе видобувати ізотоп гелію на Місяці, щоб потім доставляти його на Землю.

Гелій-3 дуже рідко зустрічається на Землі, але його багато на Місяці Фото: NASA

Представники Interlune кажуть, що високошвидкісна виїмка, необхідна для збору гелію-3 з поверхні Місяця у великих кількостях, ніколи раніше не робилася, і в цьому допоможе нова видобувна машина. Поки що створено її робочий прототип і це продукт співпраці Interlune з компанією Vermeer, виробником сільськогосподарського та промислового обладнання.

Нова машина призначена для переробки 110 тонн місячного ґрунту на годину, щоб добувати гелій-3, який є потенційним паливом для майбутніх термоядерних реакторів Фото: space.com

Компанія приступила до створення повномасштабного прототипу після успішного випробування зменшеної версії машини минулого року.

Як потенційне джерело палива, яке може змінити енергетику на Землі, гелій-3 і його видобуток і доставка з Місяця на Землю є темою для обговорення протягом багатьох років. Але, за словами Яна Кроуфорда з Лондонського університету, вартість видобутку гелію-3 і його подальшої доставки на Землю може зробити його невигідним як джерело палива в найближчому майбутньому.

Interlune і Vermeer є частиною американських компаній, які мають намір видобувати ресурси на Місяці, щоб створити місячну економіку в найближчому майбутньому.

Компанія Interlune хоче стати першою, яка зможе добувати ізотоп гелію на Місяці, щоб потім доставляти його на Землю Фото: space.com

Гелій-3: цікаві факти

Гелій-3 — це легкий, стабільний ізотоп гелію, що володіє унікальними властивостями, які роблять його надзвичайно цінним і затребуваним у різних галузях, особливо в дослідженнях термоядерного синтезу.

На Землі гелій-3 зустрічається дуже рідко. Він становить лише приблизно 0,0002% від загальної кількості природного гелію на нашій планеті. Основним джерелом гелію-3 на Землі є розпад тритію, радіоактивного ізотопу водню.

На Місяці набагато більше гелію-3, ніж на Землі. Сонячний вітер, який постійно бомбардує Місяць, протягом мільярдів років накопичував ізотоп гелію в місячному ґрунті. Вважається, що на Місяці знаходиться понад 1 000 000 тонн гелію-3.

Гелій-3 має найнижчу температуру кипіння і плавлення серед усіх відомих хімічних речовин. Вона становить мінус 269 градусів Цельсія. Завдяки своїм унікальним квантовим властивостям гелій-3 може переходити в надплинний стан за температур, близьких до абсолютного нуля (мінус 273 градуси Цельсія).

Як уже писав Фокус, вчені виявили несподівану активність на Місяці і з'ясували, що один його бік набагато гарячіший, ніж інший.

Також Фокус писав про те, що жителі кількох штатів США стали свідками появи в небі незвичайної білої смуги тоді, коли виникло полярне сяйво, викликане геомагнітною бурею. Спочатку були припущення, що це рідкісне атмосферне явище, але виявилося, що це явище пов'язане із запуском китайської ракети.