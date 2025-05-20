Паливо для безмежної енергії добуватимуть на Місяці: створено спеціальну машину (фото)
Американська компанія Interlune представила прототип машини для видобутку гелію-3 на Місяці. Це стабільний ізотоп гелію, який дуже рідко зустрічається на Землі, але його багато на Місяці. Цей ізотоп гелію можна використовувати при виробництві термоядерної енергії, яка вважається чистою і практично безмежною.
Про це пише Space.
Нова машина призначена для переробки 110 тонн місячного ґрунту на годину, щоб добувати гелій-3, який є потенційним паливом для майбутніх термоядерних реакторів. У цих реакторах можна створювати термоядерну енергію, таку саму, яка виробляється в ядрі Сонця, що забезпечує життя зірки. Крім цього, гелій-3 можна використовувати в квантових обчисленнях і при розробці технологій медичної візуалізації.
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Зараз існує великий попит на гелій-3, і компанія Interlune хоче стати першою, яка зможе видобувати ізотоп гелію на Місяці, щоб потім доставляти його на Землю.
Представники Interlune кажуть, що високошвидкісна виїмка, необхідна для збору гелію-3 з поверхні Місяця у великих кількостях, ніколи раніше не робилася, і в цьому допоможе нова видобувна машина. Поки що створено її робочий прототип і це продукт співпраці Interlune з компанією Vermeer, виробником сільськогосподарського та промислового обладнання.
Компанія приступила до створення повномасштабного прототипу після успішного випробування зменшеної версії машини минулого року.
Як потенційне джерело палива, яке може змінити енергетику на Землі, гелій-3 і його видобуток і доставка з Місяця на Землю є темою для обговорення протягом багатьох років. Але, за словами Яна Кроуфорда з Лондонського університету, вартість видобутку гелію-3 і його подальшої доставки на Землю може зробити його невигідним як джерело палива в найближчому майбутньому.
Interlune і Vermeer є частиною американських компаній, які мають намір видобувати ресурси на Місяці, щоб створити місячну економіку в найближчому майбутньому.
Гелій-3: цікаві факти
- Гелій-3 — це легкий, стабільний ізотоп гелію, що володіє унікальними властивостями, які роблять його надзвичайно цінним і затребуваним у різних галузях, особливо в дослідженнях термоядерного синтезу.
- На Землі гелій-3 зустрічається дуже рідко. Він становить лише приблизно 0,0002% від загальної кількості природного гелію на нашій планеті. Основним джерелом гелію-3 на Землі є розпад тритію, радіоактивного ізотопу водню.
- На Місяці набагато більше гелію-3, ніж на Землі. Сонячний вітер, який постійно бомбардує Місяць, протягом мільярдів років накопичував ізотоп гелію в місячному ґрунті. Вважається, що на Місяці знаходиться понад 1 000 000 тонн гелію-3.
- Гелій-3 має найнижчу температуру кипіння і плавлення серед усіх відомих хімічних речовин. Вона становить мінус 269 градусів Цельсія. Завдяки своїм унікальним квантовим властивостям гелій-3 може переходити в надплинний стан за температур, близьких до абсолютного нуля (мінус 273 градуси Цельсія).
Як уже писав Фокус, вчені виявили несподівану активність на Місяці і з'ясували, що один його бік набагато гарячіший, ніж інший.
Також Фокус писав про те, що жителі кількох штатів США стали свідками появи в небі незвичайної білої смуги тоді, коли виникло полярне сяйво, викликане геомагнітною бурею. Спочатку були припущення, що це рідкісне атмосферне явище, але виявилося, що це явище пов'язане із запуском китайської ракети.