Никаких россиян в космосе: на Байконуре сломали стартовую площадку (фото, видео)

На Байконуре во время запуска российского "Союза-28" серьезно повредили стартовую площадку. Без нее Россия не сможет отправлять людей в космос

На космодроме Байконур после запуска российского космического корабля «Союз МС-28» по неизвестной причине обвалилась кабина обслуживания, сообщил аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин, которого цитирует "Медуза".

Повреждения стартовой площадки видны на трансляции

По словам эксперта, часть конструкции стартового стола упала под 31-й площадкой после запуска утром 27 ноября.

Отмечается, что на трансляции запуска "Союза", которую вел "Роскосмос", было видно, что "в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно".

31-я площадка на Байконуре — единственная площадка для запуска российских пилотируемых миссий к Международной космической станции. Если она сломана, то российские пуски кораблей "Союз" и "Прогресс" к МКС откладываются на неопределенный срок.

А еще один эксперт, Виталий Егоров, заявил, что "фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года".

Отмечается, что стартовая площадка сломалась из-за грубых ошибок в технологии эксплуатации, которые стали следствием "облегченных" регламентов, установленных еще при экс-главе Роскосмоса Юрии Борисове. Ремонт сложного высокотехнологичного агрегата займет до двух лет.

Перенос стартов на космодром "Восточный" потребует длительной работы, поскольку возникнет необходимость переделывать разгонные блоки. К тому же на "Восточном" нет условий, чтобы производить пуски пилотируемых кораблей: изначально по конструкторской документации стартовые комплексы планировали под непилотируемые старты.

Модернизация "Гагаринского старта" планировалась еще в 2018 году за счет Объединенных арабских эмиратов, но в феврале 2022 года арабы отказались от сотрудничества и выделения денег.

В "Роскосмосе" не комментировали случившееся. А официальные росСМИ вышли с заголовками, что запуск был успешным и космический корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым и американским астронавтом Крисом Уильямсом пристыковался к МКС.

