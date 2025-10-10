Неудачное испытание ракеты под Москвой: в России пылает ключевой объект "Роскосмоса" (видео)

Во время испытаний новой ракеты сегодня, 10 октября, произошел взрыв на территории научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в Пересвете под Москвой. По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко, инцидент произошел на ключевом объекте "Роскосмоса" во время испытания двигателя.

Так, в своем Telegram-канале Андрей Цаплиенко сообщил, что взрыв был зафиксирован в научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности в Пересвете 10 октября. Объект, где произошел инцидент, является одним из главных центров для испытаний ракетных двигателей и космической техники под эгидой "Роскосмоса".

В телеграм-каналах отмечают, что в центре могли испытывать двигатель ракеты, однако что-то пошло не по плану — согласно комментариям очевидцев, процесс явно завершился аварийно.

На опубликованных кадрах из телеграм-канала Exilenova+ виден густой дым над территорией объекта. В комментариях местных жителей выражается испуг. В частности, создается впечатление, что инцидент вызвал существенное беспокойство в регионе.

В то же время официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало: МЧС РФ, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также большинство местных медиа молчат. Нет пока и заявлений от госкорпорации "Роскосмос".

