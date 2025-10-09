БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области: что известно (фото, видео)

В поселке Матвеев Курган Ростовской области зафиксировали атаку беспилотников на местную нефтебазу. Во время инцидента повреждены жилые дома и автомобили, информация о пострадавших уточняется.

По информации российского медиа ASTRA и местных каналов, в районе пролетели как минимум два беспилотника, которые совершили удар по нефтяной базе "Матвеев-Курган". В общем, известно, что предприятие поставляет топливо для организаций различных сфер и осуществляет розничную торговлю через собственные АЗС.

Кроме этого, по данным издания SHOT, в атаке участвовали три украинских дрона типа "Лютый". Два из них были сбиты системами ПВО, а один упал на проезжую часть шоссе без детонации. Уцелела боевая часть дрона — около пяти брикетов пластика весом примерно по 5 кг каждый.

БПЛА атаковали нефтяную базу в Ростовской области Фото: Shot

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, во время отражения воздушной атаки были уничтожены три беспилотника. В результате обстрела в поселке повреждены окна, фасады и кровли нескольких жилых домов, а также пять автомобилей. Данные о пострадавших сейчас уточняются.

Стоит заметить, что на момент написания новости официальные украинские источники, в частности Генштаб ВСУ, не комментировали атаку БПЛА в России.

Напомним, что в ночь на 9 октября беспилотники атаковали Волгоградскую область России. После взрывов вспыхнул пожар на газоперерабатывающем заводе компании "Лукойл". Российские власти подтвердили, что удар был нанесен по объектам топливно-энергетического комплекса.

Тем временем дефицит топлива в России распространяется на новые регионы. После Крыма и Челябинской области ограничения на продажу бензина ввели в Тюменской и Свердловской, а проблемы с топливом наблюдаются уже в десяти регионах страны.