Удары по НПЗ работают: лимит на продажу бензина ввели в четвертом регионе РФ

Ограничения на продажу бензина, которые уже ввели в аннексированном Крыму и Челябинской области, теперь действуют в Тюменской и Свердловской областях. Всего перебои с топливом наблюдаются в 10 регионах РФ.

Сеть заправок "Н-1" в Тюмени ввела лимит на отпуск топлива в "одни руки" — не более 30 литров 92-го или 95-го бензина за раз. Также в этом российском регионе на заправках сети ТПК полностью ограничили продажу топлива физлицам: купить АИ-92, АИ-95 или дизель могут только юрлица — держатели топливных карт. Фокус выяснил, все, что известно о топливном кризисе в России.

Объявление на заправке в Тюмени Фото: URA.RU

"Действительно, ограничение у нас действует с 7 октября. В один автомобиль не заливаем больше 30 литров АИ-92 или АИ-95", — сообщили на контактной линии заправок "Н-1".

Там пояснили, что компания таким способом решила "отсечь" людей, скупающих бензин целыми канистрами, чтобы "хватило всем клиентам".

В канистры в Тюмени теперь не заправляют Фото: ТАСС

Также ограничения коснулись заправок компании ТПК, на которой бензин АИ-95 стали продавать только по топливным картам. Купить бензин за наличку или по безналу нельзя.

"Как долго будет действовать это правило — пока не ясно. Причина: дефицит определенного вида топлива", — сообщили в компании.

В Тюмени заявляют, что панику из-за бензина поднимать нужно Фото: Скриншот

Также об ограничениях на продажу бензина "в одни руки" и "про запас" в Свердловской области сообщили местные жители. По их словам, на заправках "Лукойла" перестали отпускать топливо в канистры, на "Башнефти" бензин отсутствует, остался лишь дизель, а на АЗС Tamic Energy и Varta "заливают не больше 30 литров на машину".

Также россияне рассказали об отсутствии бензина на заправках "Караван".

"В выходные заправлялась на АЗС "Караван", 95 бензина нет вообще, ввели ограничение по 20 литров на машину. Я заправлялась в районе Березовского, кассирша сказала, что у них по всей сети нет 95-го бензина и дизеля, отменили все бонусные программы и ждут топливного кризиса", — сообщила местная жительница.

Очереди на российских заправках появились уже везде Фото: ТАСС

Тем временем эксперты отметили, что цены на бензин в Тюмени растут: только за неделю с 1 по 8 октября стоимость бензина марки Аи-92 поднялась с 58,7 до 59,3 рубля, Аи-95 – с 63,8 до 64,9 рубля.

И это спровоцирует рост цен на все товары.

"Потребитель ощутит подорожание ближе к концу этого года или в начале следующего года, когда магазины распродадут товары, которые имеются на их складах. В целом, годовой рост стоимости достигнет 9-10% (в настоящее время уровень накопленной инфляции в России составляет 8%, в Тюменской области - 8,36%). Подорожает то, что привозят в розничные магазины логистические компании. Иными словами цены повысят на то, что доставляют машинами, заправляемыми бензином и дизелем", — считает финансовый аналитики Виталий Калугин.

Он также считает, что цены на бензин будут расти. "Не исключено, что до конца года топливо прибавит в цене 5 рублей, а в 2026 году стоимость бензина достигнет 70-72 рублей за литр".

Напомним, официально росСМИ заявляют, что дефицит топлива в России возник на рубеже лета и осени, "нехватка бензина и дизеля отмечена в 10 регионах" — преимущественно на Дальнем Востоке и юге РФ. Среди причин дефицита называют:

сезонное повышение спроса (уборочные сельхозработы);

рост внутреннего туризма;

рост отпускных цен в опте;

"перебои" в работе нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, Украина усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и новые атаки уже наносят ощутимый удар по экономике страны-агрессора. По данным экспертов, почти 40% мощностей российских НПЗ сейчас простаивают, и основная причина — атаки украинских дронов, которые вызывают до 70% остановок.

Ранее Фокус писал, что регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны.