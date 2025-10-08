Удари по НПЗ працюють: ліміт на продаж бензину ввели в четвертому регіоні РФ

Обмеження на продаж бензину, які вже запровадили в анексованому Криму та Челябінській області, тепер діють у Тюменській і Свердловській областях. Загалом перебої з паливом спостерігаються в 10 регіонах РФ.

Мережа заправок "Н-1" у Тюмені ввела ліміт на відпуск пального в "одні руки" — не більше 30 літрів 92-го або 95-го бензину за раз. Також у цьому російському регіоні на заправках мережі ТПК повністю обмежили продаж пального фізособам: купити АІ-92, АІ-95 або дизель можуть тільки юрособи — власники паливних карт. Фокус з'ясував, все, що відомо про паливну кризу в Росії.

Оголошення на заправці в Тюмені Фото: URA.RU

"Дійсно, обмеження у нас діє з 7 жовтня. В один автомобіль не заливаємо більше 30 літрів АІ-92 або АІ-95", — повідомили на контактній лінії заправок "Н-1".

Там пояснили, що компанія в такий спосіб вирішила "відсікти" людей, які скуповують бензин цілими каністрами, щоб "вистачило всім клієнтам".

У каністри в Тюмені тепер не заправляють Фото: ТАСС

Також обмеження торкнулися заправок компанії ТПК, на якій бензин АІ-95 стали продавати тільки за паливними картками. Купити бензин за готівку або безготівково не можна.

"Як довго діятиме це правило — поки що не зрозуміло. Причина: дефіцит певного виду палива", — повідомили в компанії.

У Тюмені заявляють, що паніку через бензин піднімати не потрібно Фото: Скриншот

Також про обмеження на продаж бензину "в одні руки" і "про запас" у Свердловській області повідомили місцеві жителі. За їхніми словами, на заправках "Лукойла" перестали відпускати паливо в каністри, на "Башнефти" бензин відсутній, залишився лише дизель, а на АЗС Tamic Energy і Varta "заливають не більше 30 літрів на машину".

Також росіяни розповіли про відсутність бензину на заправках "Караван".

"У вихідні заправлялася на АЗС "Караван", 95 бензину немає взагалі, ввели обмеження по 20 літрів на машину. Я заправлялася в районі Березовського, касирка сказала, що у них у всій мережі немає 95-го бензину і дизеля, скасували всі бонусні програми і чекають на паливну кризу", — повідомила місцева жителька.

Черги на російських заправках з'явилися вже скрізь Фото: ТАСС

Тим часом експерти зазначили, що ціни на бензин у Тюмені зростають: тільки за тиждень із 1 до 8 жовтня вартість бензину марки Аі-92 піднялася з 58,7 до 59,3 рубля, Аі-95 — із 63,8 до 64,9 рубля.

І це спровокує зростання цін на всі товари.

"Споживач відчує подорожчання ближче до кінця цього року або на початку наступного року, коли магазини розпродадуть товари, які є на їхніх складах. Загалом річне зростання вартості сягне 9-10% (нині рівень накопиченої інфляції в Росії становить 8%, у Тюменській області — 8,36%). Подорожчає те, що привозять у роздрібні магазини логістичні компанії. Іншими словами, ціни підвищать на те, що доставляють машинами, які заправляють бензином і дизелем", — вважає фінансовий аналітик Віталій Калугін.

Він також вважає, що ціни на бензин зростатимуть. "Не виключено, що до кінця року паливо додасть у ціні 5 рублів, а 2026 року вартість бензину сягне 70-72 рублів за літр".

Нагадаємо, офіційно росЗМІ заявляють, що дефіцит палива в Росії виник на зламі літа й осені, "брак бензину і дизеля відзначено в 10 регіонах" — переважно на Далекому Сході та півдні РФ. Серед причин дефіциту називають:

сезонне підвищення попиту (збиральні сільгоспроботи);

зростання внутрішнього туризму;

зростання відпускних цін в опті;

"перебої" в роботі нафтопереробних заводів.

Нагадаємо, Україна посилила удари по російських нафтопереробних заводах, і нові атаки вже завдають відчутного удару по економіці країни-агресора. За даними експертів, майже 40% потужностей російських НПЗ зараз простоюють, і основна причина — атаки українських дронів, які спричиняють до 70% зупинок.

Раніше Фокус писав, що регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни.