Перебої з паливом у РФ: українські удари по НПЗ змінюють життя росіян, — WP

Україна посилила удари по російських нафтопереробних заводах, і нові атаки вже завдають відчутного удару по економіці країни. За даними експертів, майже 40% потужностей російських НПЗ зараз простоюють, і основна причина — атаки українських дронів, які спричиняють до 70% зупинок.

Планові ремонти на деяких заводах довелося відкласти, щоб хоча б частково підтримувати виробництво. Про це повідомляє WP.

Наслідки відчувають і звичайні споживачі. Дефіцит пального в Росії сягає приблизно 20% місячного попиту на бензин — це близько 400 тисяч тонн із двох мільйонів, які зазвичай споживаються. Уже приблизно одна з 50 автозаправних станцій припинила продаж бензину, а загальнонаціональне виробництво впало приблизно на 10%.

Економічно потужна та енергоресурсна Росія, яка звикла експортувати нафту, тепер змушена імпортувати нафтопродукти, насамперед бензин. З липня країна збільшила закупівлі палива в Білорусі на 36% порівняно з минулим роком, а у вересні імпорт зріс майже на 170% відносно попереднього місяця. Однак цих обсягів, як і раніше, недостатньо, щоб покрити внутрішній попит.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак запропонував розширити імпорт бензину, зокрема з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, а також скасувати відповідні мита. Крім того, російська влада розглядає можливість використання різних хімічних добавок, включно з етанолом і монометиланіліном — речовиною, забороненою десять років тому.

Щоб знизити навантаження на внутрішній ринок, уряд продовжив заборону на експорт бензину і дизеля до кінця року. Найгостріше перебої з поставками відчуваються в Криму і в низці регіонів країни.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.