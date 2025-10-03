Перебои с топливом в РФ: украинские удары по НПЗ меняют жизнь россиян, — WP

Украина усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и новые атаки уже наносят ощутимый удар по экономике страны. По данным экспертов, почти 40% мощностей российских НПЗ сейчас простаивают, и основная причина — атаки украинских дронов, которые вызывают до 70% остановок.

Related video

Плановые ремонты на некоторых заводах пришлось отложить, чтобы хотя бы частично поддерживать производство. Об этом сообщает WP.

Последствия ощущают и обычные потребители. Дефицит топлива в России достигает примерно 20% месячного спроса на бензин — это около 400 тысяч тонн из двух миллионов, которые обычно потребляются. Уже примерно одна из 50 автозаправочных станций прекратила продажи бензина, а общенациональное производство упало примерно на 10%.

Экономически мощная и энергоресурсная Россия, привыкшая экспортировать нефть, теперь вынуждена импортировать нефтепродукты, прежде всего бензин. С июля страна увеличила закупки топлива у Беларуси на 36% по сравнению с прошлым годом, а в сентябре импорт вырос почти на 170% относительно предыдущего месяца. Однако этих объемов по-прежнему недостаточно, чтобы покрыть внутренний спрос.

Министр энергетики РФ Александр Новак предложил расширить импорт бензина, в том числе из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также отменить соответствующие пошлины. Кроме того, российские власти рассматривают возможность использования различных химических добавок, включая этанол и монометиланилин — вещество, запрещенное десять лет назад.

Чтобы снизить нагрузку на внутренний рынок, правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля до конца года. Наиболее остро перебои с поставками ощущаются в Крыму и в ряде регионов страны.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.