БПЛА атакували нафтобазу в Ростовській області: що відомо (фото, відео)

У селищі Матвіїв Курган Ростовської області зафіксували атаку безпілотників на місцеву нафтобазу. Під час інциденту пошкоджено житлові будинки та автомобілі, інформація про постраждалих уточнюється.

За інформацією російського медіа ASTRA та місцевих каналів, у районі пролетіли як мінімум два безпілотники, які здійснили удар по нафтовій базі "Матвеєв-Курган". Загалом, відомо, що підприємство постачає паливо для організацій різних сфер та здійснює роздрібну торгівлю через власні АЗС.

Окрім цього, за даними видання SHOT, в атаці брали участь три українські дрони типу "Лютий". Два з них були збиті системами ППО, а один впав на проїжджу частину шосе без детонації. Уціліла бойова частина дрона — близько п’яти брикетів пластику вагою приблизно по 5 кг кожен.

БПЛА атакували нафтову базу в Ростовській області Фото: Shot

Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь, під час відбиття повітряної атаки було знищено три безпілотники. Внаслідок обстрілу в селищі пошкоджено вікна, фасади та покрівлі кількох житлових будинків, а також п’ять автомобілів. Дані про постраждалих наразі уточнюються.

Варто зауважити, що на момент написання новини офіційні українські джерела, зокрема Генштаб ЗСУ, не коментували атаку БПЛА у Росії.

Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Після вибухів спалахнула пожежа на газопереробному заводі компанії "Лукойл". Російська влада підтвердила, що удар було завдано по об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

Тим часом дефіцит пального в Росії поширюється на нові регіони. Після Криму та Челябінської області обмеження на продаж бензину запровадили в Тюменській і Свердловській, а проблеми з паливом спостерігаються вже в десяти регіонах країни.