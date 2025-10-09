Горить завод "Лукойлу": Волгоградську область РФ атакували безпілотники, — росЗМІ (відео)

Уночі 9 жовтня Волгоградську область Росії атакували безпілотники. Після атаки здійнялася пожежа на місцевому газопереробному заводу, що належить до мережі компанії "Лукойл".

Російська влада заявила, що атака дронів відбулася на "об'єкти паливно-енергетичного комплексу", де й зафіксовано займання. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, передають російські медіа.

За його словами, уночі відбулася масована атака безпілотників на Волгоградську область РФ. Також російський чиновник зазначив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю котельні у Котовському районі, що нібито трапилося внаслідок "падіння уламків" збитого дрона.

Також, як повідомив Бочаров, на іншій локації трапилося "загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу".

У мережі тим часом поширили ймовірні кадри наслідків атаки на Волгоградську область Росії. На відеоролику та фото видно займання та заграву у небі.

Медіа ASTRA натомість повідомило, що у Волгоградській області внаслідок атаки дронів, ймовірно, здійнялася пожежа на заводі компанії "Лукойл". ЗМІ зазначає, що йдеться, про "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод", як повідомили очевидці з місця подій. Однак офіційного підтвердження на момент публікації не надходило.

Зазначається, що Коробківський газопереробний завод — це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі Росії. Його потужності становлять 450 мільйонів кубометрів газової сировини на рік.

Нагадаємо, 6 жовтня у мережі повідомили про атаку на НПЗ у Тюмені, що за 2900 кілометрів від кордону з Україною.

Також 1 жовтня видання The Moscow Times інформувало, що у Росії настала рекордна паливна криза через атаки дронів.