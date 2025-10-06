На НПЗ у Тюмені пролунали вибухи: у РФ заявили про атаку БПЛА за 2900 км від України

Російські пабліки написали про ймовірний удар у тюменському районі Антипіно (Росія). Місцева влада Тюмені повідомила, що три безпілотники були знешкоджені на території нафтопереробного підприємства, постраждалих немає.

За даними групи "Кримський вітер", 6 жовтня ввечері у районі Антипіно в місті Тюмень зафіксовано вибух або удар невстановленого походження. Про це група повідомила у своєму Telegram-каналі, зазначивши: "РФ, Тюмень, район Антипіно, НПЗ. Щось прилетіло і вдарило".

У повідомленні також йшлося, що це не могли бути українські БПЛА.

"Це не ми! Відстань від України 2900 км. Це точно китайці", — повідомили місцеві.

Російське видання "Тюменська область сьогодні" уточнило, що до екстрених служб надійшло повідомлення про пожежу у мікрорайоні Антипіно. У соціальних мережах очевидці публікували відео з колонами службових машин, які прямували до промислової зони.

Згодом інформаційний центр уряду регіону заявив, що у районі Антипіно було виявлено три безпілотники, які немовби знешкодили сили екстрених служб. "Інформація про виявлення БПЛА надійшла сьогодні ввечері. На місце виїхали усі екстрені служби. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останніми місяцями у різних регіонах Росії фіксують атаки безпілотників по промислових і військових об’єктах. Кремль традиційно покладає відповідальність за інциденти на Україну, однак Київ офіційно не коментує подібні випадки.

