На НПЗ в Тюмени прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке БПЛА в 2900 км от Украины

Российские паблики написали о вероятном ударе в тюменском районе Антипино (Россия). Местные власти Тюмени сообщили, что три беспилотника были обезврежены на территории нефтеперерабатывающего предприятия, пострадавших нет.

По данным группы "Крымский ветер", 6 октября вечером в районе Антипино в городе Тюмень зафиксирован взрыв или удар неустановленного происхождения. Об этом группа сообщила в своем Telegram-канале, отметив: "РФ, Тюмень, район Антипино, НПЗ. Что-то прилетело и ударило".

Сообщение группы "Крымский ветер"

В сообщении также говорилось, что это не могли быть украинские БПЛА.

"Это не мы! Расстояние от Украины 2900 км. Это точно китайцы", — сообщили местные.

гугл-карта Фото: Скриншот

Российское издание "Тюменская область сегодня" уточнило, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Антипино. В социальных сетях очевидцы публиковали видео с колоннами служебных машин, которые направлялись в промышленную зону.

Впоследствии информационный центр правительства региона заявил, что в районе Антипино было обнаружено три беспилотника, которые как бы обезвредили силы экстренных служб. "Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в последние месяцы в разных регионах России фиксируют атаки беспилотников по промышленным и военным объектам. Кремль традиционно возлагает ответственность за инциденты на Украину, однако Киев официально не комментирует подобные случаи.

Как писал Фокус, Украина усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и новые атаки уже наносят ощутимый удар по экономике страны.

Напомним, Фокус сообщал, что не только "Фламинго" бьют по НПЗ России.