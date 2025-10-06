Не только "Фламинго" бьют по НПЗ: летала ли в РФ баллистическая ракета "Сапсан", — нардеп (видео)

Силы обороны Украины уже получили широкую номенклатуру ракет различных типов, которыми удается достать до военных объектов на территории Российской Федерации. Впрочем, все известные названия средств поражения для атаки на РФ — это крылатые ракеты, при этом украинцы создавали баллистическую ракету "Сапсан", пояснил народный депутат и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Украина уничтожает российские цели ракетами "Фламинго", "Нептун", "Паляница", "Пекло", перечислил нардеп в эфире украинского телеканала в Польше Slawa. Для каждой цели подбирают лучшее средство поражения с оптимальной боевой частью и возможностью обойти средства ПВО РФ.

Удары по РФ — как работает ОТРК "Сапсан"

Чернев ответил на вопрос журналистов относительно средства поражения, которым ВСУ ударили по РФ на расстояние более 1 тыс. км. Он пояснил, что речь идет не только о ракете "Фламинго", о которой подробно рассказало медиа The Economist. По его словам, речь идет и о других типах ракет — на данный момент, исключительно крылатых. Кроме того, нардеп ожидает удара первой украинской баллистики — ракет "Сапсан". В эфире прозвучало, что эти средства еще не били по россиянам, поскольку проходят испытания.

"И сейчас я надеюсь все же свое испытание пройдет Сапсан. Это баллистическая ракета, в отличие от предыдущих. И не только ракеты, а дроны в Украине производятся по несколько десятков на сегодня для вот этих дипстрайков, которые наносят глубокие удары на территории Российской Федерации. Каждый из них имеет свою специфику для того, чтобы таки проходить системы ПВО и нести нагрузку. Мы развиваемся, и появляется все больше и больше продуктов, не только Фламинго, но и других, которые наносят удары по территории РФ", — сказал он.

Удары по РФ — что известно об ОТРК "Сапсан"

"Сапсан" (или "Гром-2") — оперативно-тактический ракетный комплекс, который Украина разрабатывает более 10 лет, начиная с 2013 года. Созданием ОТРК занимается конструкторское бюро "Южмаш". Согласно идее, комплекс должен запускать баллистику на расстояние до 280 км (экспортный вариант) или до 450 км вариант для ВСУ). Речь шла о твердотопливной ракете с весом боевой части около 500 кг. Если сравнить украинское средство поражения с российским Искандером, то ракета РФ имеет вес таковой около 500 кг и летит на расстояние также около 500 км.

Удары по РФ — как работает ОТРК "Сапсан"

Работал ли ОТРК "Сапсан" по целям ВС РФ

По состоянию на февраль 2021 года заместитель министра тогдашнего министра обороны Александр Миронюк рассказал на Defense Express, что комплекс готов на 80% и в его состав входит одна батарея (по две пусковые установки и машины заряжания) и система управления дивизионом ОТРК "Сапсан"/"Гром-2" (две машины — уровня командира батареи и уровня командира дивизиона). Летом 2022 года, когда Украина еще не имела западных дальнобойных средств поражения, состоялся удар по аэродрому в Саках (Крым) и по цели в Геническе. Расстояние до тогдашней линии — более 200 км, и туда не могло достать имеющееся оружие, написали на УНИАН.

Между тем позже украинские аналитики говорили о ситуации с испытаниями "Сапсана"/"Грома-2" по военным объектам РФ. Например, в июне 2025 года об этом заявил директор ОО "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак. Эксперт напомнил, что весной 2025 года Минобороны Украины заявило о первом успешном испытании-ударе и о запуске баллистических ракет Украины в серийное производство. Командование официально не сообщало, по каким целям и когда било новое оружие.

Напоминаем, 5-6 октября россияне пожаловались на попадание по объекту энергетики в Белгородской области и показали кадры разрушений серьезно укрепленного здания.