"Недобрый вечер": в Белгороде перебои со светом после обстрелов (видео)

В воскресенье в Белгородской области зафиксировано повреждение энергетических объектов. Это повлекло временные сбои в работе электросетей и больниц города.

Вечером в российском Белгороде и окрестных районах наблюдались перебои с электроснабжением из-за атаки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет издание "РИА.Новости".

По его словам, энергетическая инфраструктура получила повреждения, из-за чего часть больниц временно перешла на резервные источники питания. Аварийные службы выехали на места инцидентов для восстановления электроснабжения.

"Недобрый вечер, к сожалению, для Белгородского района. Сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов. Белгородская область, очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики", — сказал в видеообращении Гладков.

Ранее местные источники сообщали о серии взрывов над городом.

В частности, в российских Telegram-каналах сообщают, что горит электроподстанция "Луч".

Сейчас официальной информации от Сил обороны Украины относительно этого события нет.

Удары по Белгороду: что известно

Напомним, 28 сентября Белгород оказался в темноте после удара по теплоэлектростанции — масштабные блэкауты парализовали электро- и водоснабжение. Фокус разбирался, может ли Украина применить такую тактику шире — нанося удары по энергетической инфраструктуре не только Белгорода, но и других регионов РФ.

17 сентября неизвестные беспилотники ударили по зданию правительства Белгородской области, повреждена кровля и остекление.

Днем 14 августа российские власти заявили о налете украинских дронов на Белгород, при этом видео с места событий продемонстрировали, что Украина к этим ударам не причастна. Кадры камеры наблюдения показали беспилотник "Пародия", которым россияне обстреливали Харьков, но в этот день он почему-то не долетел до цели.