"Недобрий вечір": у Бєлгороді перебої зі світлом після обстрілів (відео)

У неділю в Бєлгородській області зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів. Це спричинило тимчасові збої в роботі електромереж і лікарень міста.

Related video

Увечері в російському Бєлгороді та навколишніх районах спостерігалися перебої з електропостачанням через атаку. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, пише видання "РИА.Новости".

За його словами, енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень, через що частина лікарень тимчасово перейшла на резервні джерела живлення. Аварійні служби виїхали на місця інцидентів для відновлення електропостачання.

"Недобрий вечір, на жаль, для Бєлгородського району. Зараз поки не розуміємо, для якої ще кількості населених пунктів. Бєлгородська область, черговий нічний обстріл. Є пошкодження енергетики", — сказав у відеозверненні Гладков.

Раніше місцеві джерела повідомляли про серію вибухів над містом.

Зокрема, у російських Telegram-каналах повідомляють, що горить електропідстанція "Луч".

Наразі офіційної інформації від Сил оборони України щодо цієї події немає.

Удари по Бєлгороду: що відомо

Нагадаємо, 28 вересня Бєлгород опинився в темряві після удару по теплоелектростанції — масштабні блекаути паралізували електро- й водопостачання. Фокус розбирався, чи може Україна застосувати таку тактику ширше — завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі не лише Бєлгорода, а й інших регіонів РФ.

17 вересня невідомі безпілотники вдарили по будівлі уряду Бєлгородської області, пошкоджено покрівлю та скління.

Вдень 14 серпня російська влада заявила про наліт українських дронів на Бєлгород, при цьому відео з місця подій продемонстрували, що Україна до цих ударів не причетні. Кадри камери спостереження показали безпілотник "Пародия", яким росіяни обстрілювали Харків, але цього дня він чомусь не долетів до мети.