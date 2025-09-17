Дрони атакували будівлю уряду Бєлгородської області: влада РФ звинувачує ЗСУ (фото)

Невідомі безпілотники вдарили по будівлі уряду Бєлгородської області, пошкоджено покрівлю та скління.

Українські дрони атакували будівлю уряду Бєлгородської області, повідомив губернатор регіону Гладков.

За попередніми даними ніхто не постраждав. Від ударів пошкоджено покрівлю та скління будівлі. Інформація про інші наслідки уточнюється.

Будівлю уряду Бєлгородської області атакували 10 вересня і 14 серпня

Небезпеку атаки БПЛА на всій території області оголосили о 13:43. Регіональний главк МНС закликав місцевих жителів залишатися вдома, не підходити до вікон або пройти в укриття.

Українські військові не коментували заяви російської сторони про атаку по Бєлгороду.

Зазначимо, що це не перша атака дронами по будівлі уряду Бєлгородської області. Попередні рази по об'єкту фіксували прильоти 10 вересня і 14 серпня.

Унаслідок атак було пошкоджено фасад і скління, а 10 вересня один із приватних будинків загорівся після падіння уламків збитого БПЛА. Пожежники локалізували загоряння, а місцеві чиновники звітували про роботу засобів ППО.

Нагадаємо, 14 серпня російська влада заявила про наліт українських дронів на Бєлгород. Однак на відео з місця прильотів було помічено безпілотник "Пародія", який окупанти хотіли запустити по Харкову.

Удень 13 серпня невідомий БПЛА атакував вертолітний майданчик у Бєлгороді. На базі могли загорітися паливно-мастильні матеріали.