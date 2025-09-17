Дроны атаковали здание правительства Белгородской области: власти РФ обвиняют ВСУ (фото)

Неизвестные беспилотники ударили по зданию правительства Белгородской области, повреждены кровля и остекление.

Related video

Украинские дроны атаковали здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Гладков.

По предварительным данным никто не пострадал. От ударов повреждены кровля и остекление здания. Информация о других последствиях уточняется.

Здание правительства Белгородской области атаковали 10 сентября и 14 августа

Опасность атаки БПЛА на всей территории области объявили в 13:43. Региональный главк МЧС призвал местных жителей оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.

Украинские военные не комментировали заявления российской стороны об атаке по Белгороду.

Отметим, что это не первая атака дронами по зданию правительства Белгородской области. Предыдущие разы по объекту фиксировали прилеты 10 сентября и 14 августа.

В результате атак были повреждены фасад и остекление, а 10 сентября один из частных домов загорелся после падения обломков сбитого БПЛА. Пожарные локализовали возгорание, а местные чиновники отчитывались о работе средств ПВО.

Напомним, 14 августа российские власти заявили о налете украинских дронов на Белгород. Однако на видео с места прилетов был замечен беспилотник "Пародия", который оккупанты хотели запустить по Харькову.

Днем 13 августа неизвестный БПЛА атаковал вертолетную площадку в Белгороде. На базе могли загореться горюче-смазочные материалы.