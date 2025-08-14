По Белгороду ударил дрон-приманка РФ с боевой частью: как доказали провокацию россиян (фото)

Днем 14 августа российские власти заявили о налете украинских дронов на Белгород, при этом видео с места событий продемонстрировали, что Украина к этим ударам не причастна. Кадры камеры наблюдения показали беспилотник "Пародия", которым россияне обстреливали Харьков, но в этот день он почему-то не долетел до цели.

На видео из Белгорода фигурировал российский дрон "Пародия", который сначала использовался как приманка, а затем ВС РФ начали цеплять к нему взрывчатку, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram-канале. Дрон пролетел вдоль улицы, на которой стоял автомобиль, врезался в фундамент многоэтажки и ярко взорвался. Коваленко пояснил, что такие действия РФ свидетельствуют о провокации, которые устроили россияне по случаю переговоров на Аляске.

Коваленко объяснил, как удалось идентифицировать средство поражения, которое атаковало Белгород. Первые кадры с места инцидента показали, что устройство несло небольшое количество взрывчатки. В связи с кем могли предполагать, что ВСУ якобы могли достать до города FPV-дронами. Впрочем, беспилотники должны были бы преодолеть 35 км, то есть это априори невозможно, говорится в заметке обозревателя. Через несколько часов в сети опубликовали видео камеры наблюдения. Именно тогда выяснилось, что речь идет о "Пародии" ВС РФ, а не любом другом средстве поражения ВСУ.

"Потом появилось видео с камер наблюдения, прекрасно запечатлевшее средство поражения и им оказался российский дрон-приманка "Пародия"!" — написал Коваленко.

Обозреватель опубликовал скриншоты видео и рядом — фото "Пародии": по очертаниям, оба устройства похожи между собой.

Взрывы в РФ — момент атаки дроны в Белгороде 14 августа Фото: Скриншот Взрывы в РФ — как выглядит российский дрон "Пародия" Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Обычно, ВС РФ атакует "Пародиями", а также "Молниями-2", "Черниками", "Приветами-82", Харьков и гражданских, отметил Коваленко. После этого обозреватель объяснил, зачем россияне сегодня, 14 августа, решили обстрелять собственный город. По его мнению, есть две возможные причины. Первая причина — на дрон подействовали российские средства РЭБ и направили устройство на застройку. Вторая — Кремль самостоятельно устроил обстрел, чтобы обвинить Украину на фоне переговоров Москвы с президентом США Дональдом Трампом.

"[Это] сознательная провокация россиян с целью обвинить Украину в терроре гражданского населения, накануне старта переговоров Дональда Трампа и Путина на Аляске. В этой версии сложно усомниться, с учетом того, насколько часто ВС РФ применяют именно такие методы ведения переговоров", — подытожил Коваленко.

Взрывы в РФ — что произошло в Белгороде

Отметим, Фокус писал о взрывах в Белгороде, которые произошли утром 14 августа. Местные жители опубликовали серию видео с кадрами взрывов и жалобами, что над городом громко и работают средства ПВО. Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что получили ранения три человека, из них двое сидели в авто, в которое якобы врезался дрон. Кроме того, чиновник сообщил об атаке на здание правительства и показал небольшое черное пятно на фасаде здания.

