В Белгороде дымит и горит: РФ заявила об ударе дронов по администрации и работе ПВО (видео)
Утром 14 августа жители Белгорода Российской Федерации пожаловались на атаку дронов, которая состоялась второй раз за последние 24 часа. В соцсетях появились кадры с горящим автомобилем и дымным облаком, которое поднялось над российским городом.
Во время удара беспилотников и работы российских средств противовоздушной обороны пострадали три человека, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник заявил, будто БПЛА угрожали зданию местной администрации.
Жители Белгорода опубликовали серию фото и видео с места событий, которые произошли утром 14 августа. На записи, сделанной уличной камерой, показали момент падения обломков на автомобиль: Гладков обвинил в этом украинцев. По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения и их отправили в больницу. Чиновник также продемонстрировал фото с доказательствами атаки на здание правительства. Видим черное пятно на одной стене, а других разрушений или выбитого стекла не заметно.
Между тем Минобороны РФ утром подытоживало украинскую дроновую атаку на российские военные объекты. Выяснилось, что средства ПВО якобы сбили все 44 воздушных цели. Наибольшее количество БПЛА — над Черным морем и оккупированным Крымом (14 и семь соответственно). Между тем над Белгородом — только два, говорится в заметке.
Удар по РФ — детали
В ночь на 14 августа Фокус писал об атаке дронов на РФ. Как сообщали росСМИ и в российских пабликах, около 2 часов было громко в Севастополе: якобы состоялась ракетно-дроновая атака. Кроме того, взрывалось в Волгоградской области. Под ударом БПЛА оказалась НПЗ "Лукойл" и произошла утечка нефтепродуктов, заявили россияне.
Отметим, накануне, 13 августа, в Белгороде также работали дроны, которые атаковали вертолетную площадку на северо-восточной окраине города. Местные жители пожаловались на громкие звуки из-за работы средств ПВО, а затем поднялся дым над военным объектом. OSINTери отметили, что с полигона забрали вертолеты, но на территории хранилась военная техника ВС РФ и горюче-смазочные материалы.
Напоминаем, 12 августа произошел удар дронов по магистральному узлу нефтепровода "Дружба" возле села Унеча в Брянской области. Кроме того, загорелись НПЗ Ставропольском крае и Афипский НПЗ.