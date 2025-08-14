В Белгороде дымит и горит: РФ заявила об ударе дронов по администрации и работе ПВО (видео)

Утром 14 августа жители Белгорода Российской Федерации пожаловались на атаку дронов, которая состоялась второй раз за последние 24 часа. В соцсетях появились кадры с горящим автомобилем и дымным облаком, которое поднялось над российским городом.

Во время удара беспилотников и работы российских средств противовоздушной обороны пострадали три человека, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник заявил, будто БПЛА угрожали зданию местной администрации.

Жители Белгорода опубликовали серию фото и видео с места событий, которые произошли утром 14 августа. На записи, сделанной уличной камерой, показали момент падения обломков на автомобиль: Гладков обвинил в этом украинцев. По его словам, пострадавшие получили осколочные ранения и их отправили в больницу. Чиновник также продемонстрировал фото с доказательствами атаки на здание правительства. Видим черное пятно на одной стене, а других разрушений или выбитого стекла не заметно.

Удар по РФ — админздание в Белгороде 14 августа Фото: Telegram

Между тем Минобороны РФ утром подытоживало украинскую дроновую атаку на российские военные объекты. Выяснилось, что средства ПВО якобы сбили все 44 воздушных цели. Наибольшее количество БПЛА — над Черным морем и оккупированным Крымом (14 и семь соответственно). Между тем над Белгородом — только два, говорится в заметке.

Удар по РФ — детали

В ночь на 14 августа Фокус писал об атаке дронов на РФ. Как сообщали росСМИ и в российских пабликах, около 2 часов было громко в Севастополе: якобы состоялась ракетно-дроновая атака. Кроме того, взрывалось в Волгоградской области. Под ударом БПЛА оказалась НПЗ "Лукойл" и произошла утечка нефтепродуктов, заявили россияне.

Отметим, накануне, 13 августа, в Белгороде также работали дроны, которые атаковали вертолетную площадку на северо-восточной окраине города. Местные жители пожаловались на громкие звуки из-за работы средств ПВО, а затем поднялся дым над военным объектом. OSINTери отметили, что с полигона забрали вертолеты, но на территории хранилась военная техника ВС РФ и горюче-смазочные материалы.

Напоминаем, 12 августа произошел удар дронов по магистральному узлу нефтепровода "Дружба" возле села Унеча в Брянской области. Кроме того, загорелись НПЗ Ставропольском крае и Афипский НПЗ.