У Бєлгороді димить та горить: РФ заявила про удар дронів по адміністрації та роботу ППО (відео)

Зранку 14 серпня жителі Бєлгорода Російської Федерації поскаржились на атаку дронів, яка відбулась вдруге протягом останніх 24 годин. У соцмережах з'явились кадри з охопленим полум'ям автомобілем та димною хмарою, яка здійнялась над російським містом.

Під час удару безпілотників та роботи російських засобів протиповітряної оборони постраждало троє людей, написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram-каналі. Чиновник заявив, начебто БпЛА загрожували будівлі місцевої адміністрації.

Жителі Бєлгорода опублікували серію фото та відео з місця подій, які стались зранку 14 серпня. На записі, зробленому вуличною камерою, показали момент падіння уламків на автомобіль: Гладков звинуватив у цьому українців. З його слів, постраждалі отримали осколкові поранення і їх відправили до лікарні. Посадовець також продемонстрував фото з доказами атаки на будівлю уряду. Бачимо чорну пляму на одній стіні, а інших руйнувань чи вибитого скла не помітно.

Удар по РФ — адмінбудівля у Бєлгороді 14 серпня Фото: Telegram

Тим часом Міноборони РФ зранку підсумовувало українську дронову атаку на російські військові об'єкти. З'ясувалось, що засоби ППО начебто збили усі 44 повітряних цілі. Найбільша кількість БпЛА — над Чорним морем та окупованим Кримом (14 та сім відповідно). Тим часом над Бєлгородом — лише два, ідеться у дописі.

Удар по РФ — деталі

В ніч на 14 серпня Фокус писав про атаку дронів на РФ. Як повідомляли росЗМІ та у російських пабліках, приблизно о 2 год було гучно у Севастополі: начебто відбулась ракетно-дронова атака. Крім того, вибухало у Волгоградській області. Під ударом БпЛА опинилась НПЗ "Лукойл" і стався витік нафтопродуктів, заявили росіяни.

Зазначимо, напередодні, 13 серпня, у Бєлгороді також працювали дрони, які атакували вертолітний майданчик на північно-східній околиці міста. Місцеві жителі поскаржились на гучні звуки через роботу засобів ППО, а потім здійнявся дим над військовим об'єктом. OSINTери зауважили, що з полігону забрали вертольоти, але на території зберігалась військова техніка ЗС РФ та паливо-мастильні матеріали.

Нагадуємо, 12 серпня відбувся удар дронів по магістральному вузлу нафтопроводу "Дружба" біля села Унеча у Брянській області. Крім того, запалали НПЗ у Ставропольському краї та Афіпський НПЗ.