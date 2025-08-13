БпЛА атакували Бєлгород: на вертолітному майданчику ЗС РФ спалахнула пожежа (фото)

Після попередньої атаки на військовий об'єкт під Бєлгородом росіяни приховали гелікоптери, які стояли на відкритому майданчику. OSINT-аналітики вивчили відеоматеріали та пояснили, що відбулась атака на іншу техніку Збройних сил Російської Федерації та на склади паливо-мастильних матеріалів.

У російському Бєлгороді вдень, 13 серпня, пролунав вибух. Невідомий безпілотник атакував місцевий вертолітний майданчик. Після цього на місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомляють російське незалежне медіа ASTRA та місцевий телеграм-канал "Пепел".

"Між селом Стрілецьке та селищем Північне Бєлгородського району підіймається стовп чорного диму. За словами очевидців, дим з'явився після вибуху. Дим на півночі Бєлгорода видно з усіх частин міста — навіть із району Харківської гори", — йдеться в повідомленні.

Згодом автори пабліку оновили інформацію, вказавши, що димить в районі гелікоптерного майданчика.

Карта об'єктів на аеродромі в Бєлгороді

За даними "Попелу", після попередньої атаки на майданчик з нього було прибрано гелікоптери. Однак на місці майданчика могла перебувати військова техніка, вона, ймовірно, і була атакована безпілотником.

Також з повідомлень пабліку видно, що БпЛА у місті був не один, оскільки в населеному пункті працювала ППО і один з безпілотників упав у дворі багатоповерхового будинку.

Видання ASTRA припускає, що судячи з диму, горіти можуть паливно-мастильні матеріали.

Українські аналітики проєкту "КіберБорошно" підтверджують, що безпілотники атакували військовий аеродром у Бєлгороді.

"В районі населеного пункту Бєлгород зафіксовано стовп диму в районі низки військових об'єктів ворога, а саме польовий аеродром на базі існуючої смуги, 357‑й навчальний центр ВКС, склад боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Аеродром в Бєлгороді на супутниковому знімку Розташування об'єктів на аеродромі в Бєлгороді

Атаки БпЛА на військові об'єкти у РФ

У ніч проти 28 червня СБУ завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в Криму. Атака була спрямована на місця дислокації ворожої авіації, засоби протиповітряної оборони, склади з боєприпасами, розвідувальні та ударні БПЛА.

У ніч проти 27 червня дрони Служби безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ атакували військовий аеродром "Мариновка" на території Росії. В результаті було пошкоджено 5 літаків Су-34, три винищувачі згоріли повністю, ще два — частково

ССО ЗСУ та СБУ 27 червня провели спільну спецоперацію й уразили російські винищувачі-бомбардувальники СУ-34 на аеродромі у Волгоградській області РФ.