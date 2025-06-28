Україна вдарила по аеродрому в Криму: знищено три гелікоптери та ЗГРК "Панцир-С1" (фото)

У ніч з 27 на 28 червня Україна вчергове завдала удару окупантам. Цього разу ціллю став військовий аеродром "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму.

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Унаслідок спецоперації було знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28 і самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", повідомляє СБУ.

Удари були спрямовані на:

місця дислокації авіаційного компоненту;

засоби протиповітряної оборони;

склади зберігання боєприпасів;

розвідувальні та ударні БпЛА.

Вторинна детонація відбувалась протягом усієї ночі.

СБУ атакувала аеродром у ніч з 27 на 28 червня Фото: Крымский ветер

Україна вдарила по місцях дислокації авіаційного компоненту Фото: Крымский ветер

Служба безпеки України системно працює над тим, щоб зменшити можливості РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по Україні.

"Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", — зазначили в СБУ.

Анонімний телеграм-канал "Крымский ветер" зазначив, що в районі аеродрому вночі було чути проліт дронів, після чого з 2.50 до 03.02 год пролунало 5-6 вибухів.

За їхньою інформацією, уражені склади, об'єкти ППО та є влучення по одній з авіаційних стоянок.

Супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі.

Нагадаємо, в ніч на 27 червня СБУ спільно з Силами спецоперацій ЗСУ атакували далекобійними дронами аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ. Унаслідок атаки було знищено чотири літаки Су-34.

Раніше українська розвідка знищила російський потяг з пальним та пошкодили залізничну колію в окупованій частині Запорізької області.