Україна вдарила по аеродрому в Криму: знищено три гелікоптери та ЗГРК "Панцир-С1" (фото)
У ніч з 27 на 28 червня Україна вчергове завдала удару окупантам. Цього разу ціллю став військовий аеродром "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму.
Унаслідок спецоперації було знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28 і самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", повідомляє СБУ.
Удари були спрямовані на:
- місця дислокації авіаційного компоненту;
- засоби протиповітряної оборони;
- склади зберігання боєприпасів;
- розвідувальні та ударні БпЛА.
Вторинна детонація відбувалась протягом усієї ночі.
Служба безпеки України системно працює над тим, щоб зменшити можливості РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по Україні.
"Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", — зазначили в СБУ.
Анонімний телеграм-канал "Крымский ветер" зазначив, що в районі аеродрому вночі було чути проліт дронів, після чого з 2.50 до 03.02 год пролунало 5-6 вибухів.
За їхньою інформацією, уражені склади, об'єкти ППО та є влучення по одній з авіаційних стоянок.
Супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі.
Нагадаємо, в ніч на 27 червня СБУ спільно з Силами спецоперацій ЗСУ атакували далекобійними дронами аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ. Унаслідок атаки було знищено чотири літаки Су-34.
Раніше українська розвідка знищила російський потяг з пальним та пошкодили залізничну колію в окупованій частині Запорізької області.