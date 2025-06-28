Украина ударила по аэродрому в Крыму: уничтожены три вертолета и ЗРПК "Панцирь-С1" (фото)
В ночь с 27 на 28 июня Украина в очередной раз нанесла удар оккупантам. На этот раз целью стал военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.
В результате спецоперации были уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", сообщает СБУ.
Удары были направлены на:
- места дислокации авиационного компонента;
- средства противовоздушной обороны;
- склады хранения боеприпасов;
- разведывательные и ударные БпЛА.
Вторичная детонация происходила в течение всей ночи.
Служба безопасности Украины системно работает над тем, чтобы уменьшить возможности РФ наносить авиационно-бомбовые удары по Украине.
"Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", — отметили в СБУ.
Анонимный телеграм-канал "Крымский ветер" отметил, что в районе аэродрома ночью был слышен пролет дронов, после чего с 2.50 до 03.02 ч прозвучало 5-6 взрывов.
По их информации, поражены склады, объекты ПВО и есть попадания по одной из авиационных стоянок.
Спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме.
Напомним, в ночь на 27 июня СБУ совместно с Силами спецопераций ВСУ атаковали дальнобойными дронами аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. В результате атаки были уничтожены четыре самолета Су-34.
Ранее украинская разведка уничтожила российский поезд с горючим и повредили железнодорожные пути в оккупированной части Запорожской области.