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Военный Фокус

Украина ударила по аэродрому в Крыму: уничтожены три вертолета и ЗРПК "Панцирь-С1" (фото)

Украина уничтожила вражеский ЗРПК
Фото: РБК-Украина | Украина атаковала военный аэродром во временно оккупированном Крыму

В ночь с 27 на 28 июня Украина в очередной раз нанесла удар оккупантам. На этот раз целью стал военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.

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В результате спецоперации были уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", сообщает СБУ.

Удары были направлены на:

  • места дислокации авиационного компонента;
  • средства противовоздушной обороны;
  • склады хранения боеприпасов;
  • разведывательные и ударные БпЛА.

Вторичная детонация происходила в течение всей ночи.

Последствия атаки на аэродром в Крыму Fullscreen
СБУ атаковала аэродром в ночь с 27 на 28 июня
Фото: Крымский ветер
Украина атаковала военный аэродром в Крыму Fullscreen
Украина ударила по местам дислокации авиационного компонента
Фото: Крымский ветер

Служба безопасности Украины системно работает над тем, чтобы уменьшить возможности РФ наносить авиационно-бомбовые удары по Украине.

"Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", — отметили в СБУ.

Анонимный телеграм-канал "Крымский ветер" отметил, что в районе аэродрома ночью был слышен пролет дронов, после чего с 2.50 до 03.02 ч прозвучало 5-6 взрывов.

По их информации, поражены склады, объекты ПВО и есть попадания по одной из авиационных стоянок.

Спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме.

Напомним, в ночь на 27 июня СБУ совместно с Силами спецопераций ВСУ атаковали дальнобойными дронами аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. В результате атаки были уничтожены четыре самолета Су-34.

Ранее украинская разведка уничтожила российский поезд с горючим и повредили железнодорожные пути в оккупированной части Запорожской области.