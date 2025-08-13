БпЛА атаковали Белгород: на вертолетной площадке ВС РФ вспыхнул пожар (фото)

После предыдущей атаки на военный объект под Белгородом россияне скрыли вертолеты, которые стояли на открытой площадке. OSINT-аналитики изучили видеоматериалы и объяснили, что произошла атака на другую технику Вооруженных сил Российской Федерации и на склады горюче-смазочных материалов.

В российском Белгороде днем, 13 августа, прогремел взрыв. Неизвестный беспилотник атаковал местную вертолетную площадку. После этого на месте попадания вспыхнул пожар. Об этом сообщают российское независимое медиа ASTRA и местный телеграмм-канал "Пепел".

"Между селом Стрелковое и поселком Северное Белгородского района поднимается столб черного дыма. По словам очевидцев, дым появился после взрыва. Дым на севере Белгорода видно со всех частей города — даже из района Харьковской горы", — говорится в сообщении.

Впоследствии авторы паблика обновили информацию, указав, что дымит в районе вертолетной площадки.

По данным "Попела", после предыдущей атаки на площадку с нее были убраны вертолеты. Однако на месте площадки могла находиться военная техника, она, вероятно, и была атакована беспилотником.

Также из сообщений паблика видно, что БпЛА в городе был не один, поскольку в населенном пункте работала ПВО и один из беспилотников упал во дворе многоэтажного дома.

Издание ASTRA предполагает, что судя по дыму, гореть могут горюче-смазочные материалы.

Украинские аналитики проекта "КиберБорошно" подтверждают, что беспилотники атаковали военный аэродром в Белгороде.

"В районе населенного пункта Белгород зафиксирован столб дыма в районе ряда военных объектов врага, а именно полевой аэродром на базе существующей полосы, 357-й учебный центр ВКС, склад боеприпасов", — говорится в сообщении.

Аэродром в Белгороде на спутниковом снимке

Атаки БпЛА на военные объекты в РФ

В ночь на 28 июня СБУ нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в Крыму. Атака была направлена на места дислокации вражеской авиации, средства противовоздушной обороны, склады с боеприпасами, разведывательные и ударные БПЛА.

В ночь на 27 июня дроны Службы безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ атаковали военный аэродром "Мариновка" на территории России. В результате было повреждено 5 самолетов Су-34, три истребителя сгорели полностью, еще два — частично

ССО ВСУ и СБУ 27 июня провели совместную спецоперацию и поразили российские истребители-бомбардировщики СУ-34 на аэродроме в Волгоградской области РФ.