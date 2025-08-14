По Бєлгороду вдарив дрон-приманка РФ з бойовою частиною: як довели провокацію росіян (фото)

Вдень 14 серпня російська влада заявила про наліт українських дронів на Бєлгород, при цьому відео з місця подій продемонстрували, що Україна до цих ударів не причетні. Кадри камери спостереження показали безпілотник "Пародия", яким росіяни обстрілювали Харків, але цього дня він чомусь не долетів до мети.

На відео з Бєлгорода фігурував російський дрон "Пародія", який спершу використовувався як приманка, а згодом ЗС РФ почали чіпляти до нього вибухівку, розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у Telegram-каналі. Дрон пролетів вздовж вулиці, на якій стояв автомобіль, врізався об фундамент багатоповерхівки та яскраво вибухнув. Коваленко пояснив, що такі дії РФ свідчать про провокації, які влаштували росіяни з нагоди переговорів на Алясці.

Коваленко пояснив, як вдалось ідентифікувати засіб ураження, який атакував Бєлгород. Перші кадри з місця інциденту показали, що пристрій ніс невелику кількість вибухівки. У зв'язку з ким могли припускати, що ЗСУ начебто могли дістати до міста FPV-дронами. Втім, безпілотники мали б здолати 35 км, тобто це апріорі неможливо, ідеться у дописі оглядача. За кілька годин у мережі опублікували відео камери спостереження. Саме тоді з'ясувалось, що ідеться про "Пародию" ЗС РФ, а не будь-який інший засіб ураження ЗСУ.

"Потім з'явилося відео з камер спостереження, чудово закарбував засіб поразки й ним виявився російський дрон-приманка "Пародія"!" — написав Коваленко.

Оглядач опублікував скриншоти відео і поруч — фото "Пародии": за обрисами, обидва пристрої схожі між собою.

Вибухи у РФ - момент атаки дрони у Бєлгороді 14 серпня Фото: Скриншот Вибухи у РФ - як виглядає російський дрон "Пародия" Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Зазвичай, ЗС РФ атакує "Пародіями", а також "Блискавками-2", "Чорниками", "Прівєтами-82", Харків та цивільних людей, зауважив Коваленко. Після цього оглядач пояснив, навіщо росіяни сьогодні, 14 серпня, вирішили обстріляти власне місто. На його думку, є дві можливі причини. Перша причина — на дрон подіяли російські засоби РЕБ і спрямували пристрій на забудову. Друга — Кремль самостійно влаштував обстріл, щоб звинуватити Україну на тлі переговорів Москви з президентом США Дональдом Трампом.

"[Це] свідома провокація росіян з метою звинуватити Україну в терорі цивільного населення, напередодні старту переговорів Дональда Трампа та Путіна на Алясці. У цій версії складно засумніватись, з урахуванням того, наскільки часто ЗС РФ застосовують саме такі методи ведення переговорів", — підсумував Коваленко.

Вибухи у РФ — що відбулось у Бєлгороді

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у Бєлгороді, які стались зранку 14 серпня. Місцеві жителі опублікували серію відео з кадрами вибухів та скаргами, що над містом гучно та працюють засоби ППО. Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що отримали поранення троє людей, з них двоє сиділи в авто, у яке начебто врізався дрон. Крім того, посадовець повідомив про атаку на будівлю уряду та показав невелику чорну пляму на фасаді будівлі.

Нагадуємо, OSINTери опублікували супутникові фото магістрального вузла нафтопроводу "Дружба" біля міста Унєча Брянської області: показали сліди пожежі після атаки дронів.