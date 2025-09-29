Блэкаут в России: как атака на Белгород может стать сигналом для всей РФ

28 сентября Белгород оказался в темноте после удара по теплоэлектростанции — масштабные блэкауты парализовали электро- и водоснабжение. Фокус разбирался, может ли Украина применить такую тактику шире — нанося удары по энергетической инфраструктуре не только Белгорода, но и других регионов РФ.

Россия сообщила об атаке на энергетическую инфраструктуру города Белгород, которая привела к серьезным перебоям в поставках электроэнергии и водоснабжения.

Информация о проблемах с электричеством сначала появилась в социальных сетях, где жители города делились сообщениями об отключении света. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально подтвердил эти данные в своем Telegram-канале, отметив, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры возникли значительные проблемы.

По его словам, отключение электроэнергии может повлиять на системы оповещения о ракетной опасности или атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим Гладков призвал жителей региона быть "максимально внимательными" и, по возможности, избегать пребывания на открытых территориях, таких как улицы городов или населенных пунктов, и оставаться дома для безопасности.

Местные Telegram-каналы сообщили, что удар был направлен на Белгородскую теплоэлектростанцию. В сети также появились видеозаписи, на которых виден момент атаки, а также кадры обесточенных улиц города.

Эти события вызвали значительный резонанс среди местных жителей, которые активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, выражая беспокойство относительно дальнейшего развития событий и возможных последствий для инфраструктуры региона.

Удар по энергетической инфраструктуре России: последствия

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что современная война между Украиной и Россией, которая длится уже 11 лет, зашла в определенный позиционный тупик, напоминающий Первую мировую войну. В отличие от прошлого, когда для удержания позиций нужно было огромное количество пехоты и сплошные линии окопов, сейчас технологии позволяют эффективно контролировать фронт с меньшими человеческими ресурсами. Однако, по словам Жданова, война перешла в фазу истощения, где победа зависит от того, чья экономика и общество первыми не выдержат давления.

"Война на истощение — это вопрос, у кого раньше сломается экономика или общественное настроение. Кто первый сдастся", — говорит Фокусу эксперт.

Жданов выражает удивление, почему Украина раньше не применяет зеркальную тактику, подобную той, которую использует Россия. По его мнению, война — это всегда взаимодействие как минимум двух сторон, и действия должны быть симметричными, чтобы получить преимущество. Россия долгое время имела инициативу в этой войне, но Украина недавно продемонстрировала свои возможности, в частности через атаку на энергетическую инфраструктуру Белгорода, вызвавшую блэкаут в городе.

"Этот удар является примером того, как Украина может отвечать на агрессию. Атака была осуществлена по Белгороду, а не по более значимому городу, такому как Москва или Санкт-Петербург. Россию можно разделить на два условных региона: Москва и Санкт-Петербург, которые живут в относительном комфорте, и остальная часть страны, где последствия войны ощущаются острее. В Москве существует еще и "государство в государстве" — Кремль, который часто остается изолированным от проблем регионов. Если бы удар пришелся на Москву или Санкт-Петербург, это имело бы значительно больший резонанс и привлекло бы внимание всей России, повлияв на общественное мнение", — добавляет эксперт.

Блэкаут в РФ: как отключить свет у врага

Что касается средств для реализации такой стратегии, Жданов убежден, что Украина имеет необходимые ресурсы. Например, удары по нефтеперерабатывающей промышленности России уже привели к снижению ее производительности более чем на 20%. Это вызвало нехватку горюче-смазочных материалов в российском обществе, что постепенно перерастает в кризис.

"У Путина война всегда будет в приоритете, но общество уже чувствует проблемы. Отсутствие топлива на заправках может изменить общественное мнение в России, особенно если россияне начнут связывать эти проблемы с войной против Украины. Если к этому добавить систематические блэкауты, это значительно ускорит процесс влияния на российское общество", — заключает эксперт.

Жданов отмечает, что устройство энергетической блокады России является теоретически возможной задачей. Основная цель — вывод из строя ключевых элементов энергосистемы, таких как распределительные или понижающие трансформаторные подстанции. Эти объекты играют критическую роль в передаче и распределении электроэнергии, снижая напряжение, например, с 330 кВт до 110 кВт, а затем до бытовых 380-400 В. По словам эксперта, для нанесения серьезного удара по энергосистеме не обязательно использовать мощные ракеты — достаточно современных дронов, которые уже доказали свою эффективность.

"Вывод из строя трансформаторной подстанции или турбинного зала может парализовать энергоснабжение целого региона. Восстановление таких объектов занимает месяцы, что может привести к серьезным проблемам, особенно в холодное время года. Пока они восстановят, они там замерзнут", — иронизирует эксперт.

В России, по словам Жданова, запаса трансформаторов и генераторов на случай блэкаута нет, поскольку страна не готовилась к войне на собственной территории. Кроме того, Россия сталкивается с дефицитом топлива, в частности бензина и дизеля, что затрудняет использование генераторов для компенсации отключений электроэнергии. Это делает российские регионы особенно уязвимыми к блэкаутам.

Для эффективной блокады Жданов предлагает сосредоточиться на массированных ударах по ключевым объектам энергосистемы отдельных регионов.

"Для создания полного блэкаута в области достаточно двух-трех скоординированных атак. Украина уже запускает сотни дронов по территории России, и их можно использовать для систематического вывода из строя трансформаторных подстанций или других критических элементов. Мы знаем, что выбивать первым, а что вторым", — подчеркивает эксперт.

Такая тактика может оставить целые регионы без электроэнергии, заставив население "сидеть при свечах или лучинах". Это, по мнению Жданова, не только создаст экономическое давление, но и усилит недовольство среди населения, что является важным в войне на истощение.

Напомним, что украинские дроны за две недели августа 2025 года сократили нефтепереработку России на 21%, нанеся Кремлю значительные убытки. Однако военные отмечают: не хватает ресурсов для ударов по ближнему тылу, которые могли бы повлиять на фронт.

Также Фокус писал, что 25 августа неизвестные дроны атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму. Россияне жаловались на громкие звуки в районе Джанкоя, который является железнодорожным логистическим узлом ВС РФ на южном отрезке фронта.