"Света нет вообще": в российском Белгороде "прилетело" по ТЭС (видео)

В Российской Федерации заявили об атаке на энергетическую инфраструктуру города Белгород, вызвавшую значительные проблемы с подачей электроэнергии.

Сообщения о перебоях с электричеством и водоснабжением в Белгороде сначала появились в соцсетях. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.

Последствия удара по ТЭС

По словам российского чиновника, из-за отключения света, возможны перебои в оповещении о ракетной опасности или атаках БПЛА. Ввиду этого он призвал жителей региона быть "максимально внимательными".

"Лучше покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома", — написал Гладков.

По данным местных Telegram-каналов, под удар попала Белгородская теплоэлектростанция (ТЭС). В сети также появились кадры "прилета" и видео с обесточенных улиц.

"Здесь света нет вообще нигде в Белгороде", — говорит закадровый голос на одном из видео.

Напомним, ранее дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашской Республике РФ, в результате чего объект остановил свою работу.

Фокус также сообщал, что за последние два месяца Вооруженные силы Украины успешно поразили 85 важных объектов на территории России.