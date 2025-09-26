"Мы атакуем их энергетику": если будет блэкаут, Украина ударит в ответ, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что получил "зеленый свет" на ответные удары по российской энергетике. Он подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина победила в войне.

Зеленский давал интервью на следующий день после встречи с Трампом, после которой американский лидер заявил о своей вере в полную победу Украины. Он рассказал в The Axios Show, какой была его первая реакция на такое заявление.

"Лицо было счастливым. Да, я был очень удивлен", — вспомнил он.

Президент признался, что не прочитал пост Трампа сам, но вся команда сказала ему: "Думаю, что президент полностью вас понял". Комментируя саму встречу, он отметил, что республиканец был детально осведомлен о ситуации на поле боя и понимал, что лидер РФ Владимир Путин "не побеждает".

Зеленский отметил, что отношения между Трампом и Путиным изменились. По его мнению, после двусторонней встречи в Аляске американский политик дал главе Кремля "больше, чем тот заслуживает". Однако впоследствии он осознал, что такой союз не принесет ему успеха.

В то же время украинский лидер признал, что Трамп может снова изменить свою позицию.

"Возможно. Дай бог, что нет. Я не знаю (...) Но я думаю, что он хочет завершения этой войны, и он говорил об этом много раз, что он хочет закончить эту войну. И сейчас он видит, что российские чиновники не хотят завершения", — сказал он.

По словам Зеленского, президент США сообщил ему, что Украина должна нанести ответные удары по российской энергетической инфраструктуре и складам оружия. Трамп пообещал "поработать" над тем, чтобы ВСУ получили новую дальнобойную систему. О каком именно вооружении идет речь, неизвестно.

Зеленский подчеркнул, что украинцы — не террористы, и не наносят удары по гражданским. Силы обороны придерживаются правил ведения войны, поэтому атакуют исключительно военные объекты.

"Но если они устроят нам блэкаут, и мы будем иметь дальнобойное оружие, более мощное оружие из Соединенных Штатов, мы атакуем их энергетику", — добавил он.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна победить, вернув все свои территории. В то же время он раскритиковал Россию, назвав страну "бумажным тигром".

Американский аналитик Ник Уолш сообщил, что Трамп больше не хочет немедленного завершения войны в Украине. По его оценке, теперь от Зеленского требуют не уступок, а результатов на земле.

Изменение отношения к президенту РФ Владимиру Путину Зеленский объяснил тем, что он слишком часто врал Трампу.