НПЗ в глубине России или склады у фронта: дают ли украинские deep strikes реальный эффект

Украинские дроны за две недели августа сократили нефтепереработку России на 21%, заставив Кремль считать убытки. В то же время военные отмечают: не хватает ресурсов для ударов по ближнему тылу, которые могли бы напрямую повлиять на ситуацию на фронте. Фокус выяснил, стоит ли Украине менять тактику и что реально способно остановить наступление РФ.

Силы обороны Украины в ночь на 28 августа атаковали два российских НПЗ: Куйбышевский и Афипский. Производство российской нефтеперерабатывающей отрасли за ночь сократилось на 4,7%, что эквивалентно более 13 млн тонн в годовом измерении. Всего за две недели августа потери составили около 21%, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми", — отметил он.

Действительно ли удары по НПЗ разрушают российскую экономику

Военный эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечает: удары в глубину территории РФ (deep strikes) имеют большой информационный эффект, однако их реальная результативность вызывает вопросы.

"В публичной плоскости никто не доказывает данные о проценте успешных вылетов и соотношение расходов и нанесенного ущерба. Мы видим только красивую картинку. А вот удары на среднем расстоянии — это возможность доставлять большие боеголовки и наносить более ощутимый ущерб с прямым влиянием на фронт", — объясняет он.

Бескрестнов считает, что именно на расстоянии 50-200 км сосредоточено наибольшее количество российской техники, живой силы и логистических узлов. Однако современные системы HIMARS из-за ограниченности ракет не всегда могут полностью закрывать эти потребности.

Удары по глубокому тылу РФ: почему они необходимы

Военный эксперт Роман Свитан убежден: у россиян есть три главные "ахиллесовы пяты" — Москва, Крым и нефтегазовая отрасль. И именно удары по энергетической инфраструктуре имеют стратегический эффект.

"Россия получает более трех триллионов долларов в год от нефтегаза, которые идут на войну. Если системно бить по НПЗ, трубопроводам и терминалам, то российская экономика начнет сыпаться. За последний месяц РФ потеряла до 20% мощностей НПЗ. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу года Москва потеряет треть доходов от нефти. Без этих денег содержать войну будет невозможно", — говорит Фокусу Свитан.

Он подчеркивает: для достижения критического эффекта удары должны быть системными. Всего в России около 30 крупных НПЗ и более 50 более мелких. Ключевые объекты — не только заводы, но и трубопроводы и терминалы в Новороссийске, Приморске и Усть-Луге.

"В отличие от символических целей, таких как дворец Путина в Геленджике, удары по нефтегазовой инфраструктуре имеют стратегическое значение. Они не только ослабляют экономику, но и ограничивают военные возможности России, ведь без дизеля, бензина и авиакеросина армия теряет мобильность. Поставка горючего извне в достаточных объемах невозможна, что делает эти удары ключевым инструментом для экономического давления", — добавляет эксперт.

Почему ближние цели остаются вне приоритета

Свитан отмечает: Украина имеет достаточно ресурсов, в частности дронов и ракет, для системных ударов по глубоким тылам России. Однако, с марта по август 2025 года атаки на российские НПЗ фактически прекратились без публичных объяснений. В этот период дроны запускали хаотично — по несколько единиц, что не наносило вреда, а лишь давало россиянам возможность отрабатывать ПВО. Это выглядело как "утилизация дронов".

По его словам, при массированном ударе можно прорвать российскую противовоздушную оборону и достать стратегические объекты. Но ограниченность ресурсов и, вероятно, политические решения повлияли на отсутствие системности.

HIMARS: работа на средней глубине фронта

Сейчас, по словам Свитана, для ударов по целям на среднем расстоянии (50-200 км) Украина имеет достаточно ракет М31 благодаря поставкам из Германии. HIMARS эффективно работают по Донецку, Макеевке, Горловке, Токмаку, Пологам.

В ответ Россия пытается развивать "длинную руку" — FPV-дроны с ретрансляторами, которые действуют на десятки километров. Это создает риски для применения HIMARS вблизи фронта, однако для секторных ударов в тылу они остаются чрезвычайно эффективными.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении: удары в глубину нужны как инструмент экономического давления, но без системной работы по ближним и средним целям они не дают быстрого эффекта для фронта. Главный вопрос заключается не в отсутствии возможностей, а в выборе приоритетов и наличии ресурсов.

Напомним, что летняя наступательная кампания России в Украине потерпела крах: враг не смог захватить Покровск, создать буферную зону на Сумщине или достичь продвижения на юге. Фокус проанализировал причины неудач российского наступления и раскрывает, какие планы оккупанты строят на осенний период.

Также Фокус писал, что 25 августа неизвестные дроны атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму. Россияне жаловались на громкие звуки в районе Джанкоя, который является железнодорожным логистическим узлом ВС РФ на южном отрезке фронта. Кроме того, было неспокойно в Керчи рядом с Крымским мостом.