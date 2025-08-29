Поддержите нас UA
Эксклюзивы Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

НПЗ в глубине России или склады у фронта: дают ли украинские deep strikes реальный эффект

удары по нпз, удары на среднее расстояние, украинские дроны атака по рф
Для ударов по целям РФ на среднем расстоянии Украина имеет достаточно ракет М31 | Фото: Скрин видео

Украинские дроны за две недели августа сократили нефтепереработку России на 21%, заставив Кремль считать убытки. В то же время военные отмечают: не хватает ресурсов для ударов по ближнему тылу, которые могли бы напрямую повлиять на ситуацию на фронте. Фокус выяснил, стоит ли Украине менять тактику и что реально способно остановить наступление РФ.

Силы обороны Украины в ночь на 28 августа атаковали два российских НПЗ: Куйбышевский и Афипский. Производство российской нефтеперерабатывающей отрасли за ночь сократилось на 4,7%, что эквивалентно более 13 млн тонн в годовом измерении. Всего за две недели августа потери составили около 21%, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми", — отметил он.

Действительно ли удары по НПЗ разрушают российскую экономику

Военный эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечает: удары в глубину территории РФ (deep strikes) имеют большой информационный эффект, однако их реальная результативность вызывает вопросы.

"В публичной плоскости никто не доказывает данные о проценте успешных вылетов и соотношение расходов и нанесенного ущерба. Мы видим только красивую картинку. А вот удары на среднем расстоянии — это возможность доставлять большие боеголовки и наносить более ощутимый ущерб с прямым влиянием на фронт", — объясняет он.

Бескрестнов считает, что именно на расстоянии 50-200 км сосредоточено наибольшее количество российской техники, живой силы и логистических узлов. Однако современные системы HIMARS из-за ограниченности ракет не всегда могут полностью закрывать эти потребности.

Удары по глубокому тылу РФ: почему они необходимы

Военный эксперт Роман Свитан убежден: у россиян есть три главные "ахиллесовы пяты" — Москва, Крым и нефтегазовая отрасль. И именно удары по энергетической инфраструктуре имеют стратегический эффект.

"Россия получает более трех триллионов долларов в год от нефтегаза, которые идут на войну. Если системно бить по НПЗ, трубопроводам и терминалам, то российская экономика начнет сыпаться. За последний месяц РФ потеряла до 20% мощностей НПЗ. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу года Москва потеряет треть доходов от нефти. Без этих денег содержать войну будет невозможно", — говорит Фокусу Свитан.

Он подчеркивает: для достижения критического эффекта удары должны быть системными. Всего в России около 30 крупных НПЗ и более 50 более мелких. Ключевые объекты — не только заводы, но и трубопроводы и терминалы в Новороссийске, Приморске и Усть-Луге.

"В отличие от символических целей, таких как дворец Путина в Геленджике, удары по нефтегазовой инфраструктуре имеют стратегическое значение. Они не только ослабляют экономику, но и ограничивают военные возможности России, ведь без дизеля, бензина и авиакеросина армия теряет мобильность. Поставка горючего извне в достаточных объемах невозможна, что делает эти удары ключевым инструментом для экономического давления", — добавляет эксперт.

Почему ближние цели остаются вне приоритета

Свитан отмечает: Украина имеет достаточно ресурсов, в частности дронов и ракет, для системных ударов по глубоким тылам России. Однако, с марта по август 2025 года атаки на российские НПЗ фактически прекратились без публичных объяснений. В этот период дроны запускали хаотично — по несколько единиц, что не наносило вреда, а лишь давало россиянам возможность отрабатывать ПВО. Это выглядело как "утилизация дронов".

По его словам, при массированном ударе можно прорвать российскую противовоздушную оборону и достать стратегические объекты. Но ограниченность ресурсов и, вероятно, политические решения повлияли на отсутствие системности.

HIMARS: работа на средней глубине фронта

Сейчас, по словам Свитана, для ударов по целям на среднем расстоянии (50-200 км) Украина имеет достаточно ракет М31 благодаря поставкам из Германии. HIMARS эффективно работают по Донецку, Макеевке, Горловке, Токмаку, Пологам.

В ответ Россия пытается развивать "длинную руку" — FPV-дроны с ретрансляторами, которые действуют на десятки километров. Это создает риски для применения HIMARS вблизи фронта, однако для секторных ударов в тылу они остаются чрезвычайно эффективными.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении: удары в глубину нужны как инструмент экономического давления, но без системной работы по ближним и средним целям они не дают быстрого эффекта для фронта. Главный вопрос заключается не в отсутствии возможностей, а в выборе приоритетов и наличии ресурсов.

