За одну ночь — минус 4,7% производства нефти: "Мадьяр" подтвердил удары по НПЗ в РФ

Украинские операторы дронов в ночь на 28 августа успешно атаковали два нефтеперерабатывающих завода на территории РФ. В Силах беспилотных систем отчитались о сокращении производства на российских предприятиях.

Related video

В результате ударов по НПЗ в РФ нефтепереработка сократилась на 4,7% за одну ночь, рассказал командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди. Он отметил, что успешные атаки осуществили бойцы 14-го полка СБС.

"Кощеева игла этой ночью нервно анорексировалась еще на 4,7%", — отметил Бровди.

По информации "Мадьяра", "Куйбышевский НПЗ" в Самарской области производит 7 млн тонн нефти в год — после удара СБС совместно с Силами специальных операций производство сократилось на 2,5% от общего объема.

На "Афипском НПЗ" в Краснодарском крае после совместной с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины атаки "Птиц СБС" производство сократилось на 2,5 % от общего объема 6,25 млн тонн нефти в год.

По словам командующего СБС, всего за две недели августа нефтяная промышленность россиян "похудела" на 21%.

"Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгорающими", — написал "Мадьяр".

"Мадьяр" подтвердил удары по Куйбышевскому и Афипскому НПЗ Фото: скриншот

Удары по НПЗ в РФ: что известно

О том, что "Куйбышевский" и "Афипский" НПЗ в России атаковали дроны, сообщили ночью 28 августа российские Telegram-каналы. В сети распространились видео масштабных пожаров и задымления в Краснодарском крае и Самарской области. По информации главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, заводы атаковали по меньшей мере 17 беспилотников.

Ранее, 18 августа, Роберт "Мадьяр" Бровди сообщал об успешной атаке на нефтепровод "Дружба" в Тамбовской области России, после которой он полностью остановил работу. Через несколько дней командующий Сил беспилотных систем ВСУ отчитывался о еще одной удачной атаке по нефтеперекачивающей станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

Издание The Guardian 27 августа писало, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы привели к топливному кризису в России и рекордному росту цен на заправочных станциях страны-агрессора.