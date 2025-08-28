За одну ніч — мінус 4,7% виробництва нафти: "Мадяр" підтвердив удари по НПЗ в РФ

Українські оператори дронів в ніч на 28 серпня успішно атакували два нафтопереробних заводи на території РФ. В Силах безпілотних систем відзвітували про скорочення виробництва на російських підприємствах.

Внаслідок ударів по НПЗ в РФ нафтоперероблювання скоротилося на 4,7% за одну ніч, розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді. Він зазначив, що успішні атаки здійснили бійці 14-го полку СБС.

"Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%", — зазначив Бровді.

За інформацією "Мадяра", "Куйбишевський НПЗ" в Самарській області виробляє 7 млн тонн нафти на рік — після удару СБС сумісно з Силами спеціальних операцій виробництво скоротилося на 2,5% від загального об'єму.

На "Афіпському НПЗ" в Краснодарському краї після спільної з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України атаки "Птахів СБС" виробництво скоротилося на 2,5 % від загального об'єму 6,25 млн тонн нафти на рік.

За словами командувача СБС, загально за два тижні серпня нафтова промисловість росіян "схудла" на 21%.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта — швидкозгореними", — написав "Мадяр".

"Мадяр" підтвердив удари по Куйбишевському та Афіпському НПЗ Фото: скриншот

Удари по НПЗ в РФ: що відомо

Про те, що "Куйбишевський" й "Афіпський" НПЗ у Росії атакували дрони, повідомили вночі 28 серпня російські Telegram-канали. В мережі поширилися відео масштабних пожеж і задимлення в Краснодарському краї та Самарській області. За інформацією голови Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, заводи атакували щонайменше 17 безпілотників.

Раніше, 18 серпня, Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв про успішну атаку на нафтопровід "Дружба" в Тамбовській області Росії, після якої він повністю зупинив роботу. За кілька днів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ звітував про ще одну вдалу атаку по нафтоперекачувальній станції "Унеча" нафтопроводу "Дружба" у Брянській області.

Видання The Guardian 27 серпня писало, що атаки на нафтопереробні заводи призвели до паливної кризи в Росії та рекордного зростання цін на заправних станціях країни-агресорки.