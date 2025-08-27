Паливна криза в Росії: атаки на НПЗ призвели до черг на заправках та рекордних цін (відео)

У Росії поглиблюється дефіцит пального після серії українських атак дронами на нафтопереробні заводи. У багатьох регіонах автозаправки спорожніли, ціни сягнули рекордних показників, а водії вимушені годинами чекати в чергах.

РФ називають однією з провідних енергетичних держав світу, однак останні тижні показали її вразливість: масовані удари українських безпілотників вивели з ладу значну частину нафтопереробної інфраструктури, що спричинило проблеми із забезпеченням пального на внутрішньому ринку. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, найбільше нестачу бензину відчувають у віддалених регіонах, включно з Далеким Сходом, південними областями та окупованим Кримом. Там через відсутність пального водії змушені переходити на дорожчі марки бензину, зокрема А-95.

Аналітики підрахували, що удари України порушили роботу щонайменше 17% усіх потужностей нафтопереробки Росії, що еквівалентно приблизно 1,1 мільйона барелів на добу. За даними ЗМІ, лише у серпні українські безпілотники здійснили не менше десяти атак, переважно на ділянці між Рязанню та Волгоградом. Востаннє вибухи сталися на нафтопроводі Рязань–Москва, який постачає паливо до столиці.

Незалежний аналітик Борис Аронштейн пояснив, що хоча паливні кризи в Росії траплялися й раніше, нинішня ситуація є найсерйознішою за останні роки.

"Атаки масовані, скоординовані та повторювані; вони відбуваються хвилями, і нафтопереробні заводи просто не встигають відремонтувати збитки, завдані попередньою атакою, до того, як станеться наступна", – зазначив він.

За даними ринку, ціни на найпопулярніший бензин А-95 минулого тижня піднялися у РФ до 82 300 рублів (61 тис. грн) за тонну — це на 54% вище, ніж на початку року. Водночас Росія залишається одним із найбільших експортерів енергоносіїв, постачаючи сиру нафту, зокрема, до Китаю та Індії. Проте саме перероблювання нафтопродуктів для внутрішнього споживання виявилася вразливою ланкою.

Експерти пояснюють, що виробництво бензину всередині Росії лише незначно перевищує внутрішній попит, що робить ринок чутливим до будь-яких перебоїв. Додатковим чинником стала відсутність доступу до західних технологій через санкції, які ускладнюють відновлення пошкоджених заводів. Ще в липні уряд запровадив обмеження на експорт пального, щоб стримати внутрішній дефіцит.

У соціальних мережах ширяться відео автомобілістів, які нарікають на багатогодинні черги та різке зростання цін.

"Ми чекаємо вже годинами, і ніхто не знає, чи встигнемо ми взагалі заповнити наші машини", – розповів один із водіїв на Далекому Сході. Популярні Telegram-канали жартують, що бензин скоро будуть "наливати у келихи для шампанського, а не у баки".

Особливо критична ситуація у Криму. Через нестачу пального на півострові ввели обмеження на продаж бензину А-95. Призначений Кремлем керівник регіону заявив, що влада вживає всіх можливих заходів для стабілізації, однак попередив, що проблеми можуть затягнутися на кілька місяців.

Економісти попереджають: якщо атаки дронами триватимуть, нестача бензину у РФ може зберегтися щонайменше до зими. У крайньому разі російська влада може вдатися до нормування пального.

Як повідомляв Фокус, системні удари українських дронів протягом лише 30 днів вибили 17% потужностей НПЗ РФ.

Удари по РФ — деталі

Reuters перелічило, по яких саме заводах РФ вдарила Україна протягом останніх тижнів. У списку НПЗ — Волгоградський "Лукойл", Рязанський "Роснефть", заводи у Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях. Також нагадали, що тиждень горів Новошахтинський НПЗ, а дрони тим часом вдарили по нафтопроводу "Дружба" (Унеча Брянської області) й по експортному терміналу та паливно-переробному комплексу "Новатек" (Усть Луга у Ленінградській області).

Фокус писав про серію ударів по РФ та про нальоти дронів на російські нафтопереробні заводи, про які згадало Reuters. Зокрема, на початку серпня стався наліт на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. OSINTери становили, що БпЛА влучили по установці спільної переробки газу та газоконденсату.

Нагадуємо, 24 серпня CNN повідомило, що у РФ потерпають від нестачі палива після ударів по НПЗ і тому купують бензин у Білорусі.