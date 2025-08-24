Нальоти українських БпЛА змусили РФ терміново закуповувати нафту у Білорусі, — CNN

За даними української розвідки, нафтопереробні заводи, що зазнали ударів, щорічно переробляють понад 44 мільйони тонн продукції – понад 10% потужностей Росії.

Через зростання атак українських безпілотників на російські НПЗ, у РФ різко підскочили ціни на бензин. Росія екстрено звернулася до Білорусі щодо закупівлі нафтопродуктів на тлі кризи, яка виникла. Про це пише CNN.

Як зазначає CNN, цього року атаки на велику відстань завдали РФ збитків на суму 74 мільярди доларів , причому майже 40% ударів було завдано на відстані щонайменше 500 кілометрів усередині Росії.

Між тим Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські компанії для вирішення проблем внутрішнього дефіцита палива почали терміново закуповувати нафту в Білорусі.

Державний нафтопереробний завод Білорусі "Белнафтохім " повідомив, що за останній тиждень "сплеск попиту на білоруські нафтопродукти на російському ринку".

"Нафтопродукти білоруських нафтопереробних заводів, призначені для Російської Федерації, стабільно котируються на товарних біржах. З середини серпня інтерес до білоруських нафтопродуктів на російському ринку різко зріс, що спонукало виробників ефективно нарощувати поставки для задоволення попиту", – повідомили в концерні.

Між тим, Україна продовжує завдавати ударів по російських НПЗ, і як зазначає видання, "ця стратегія працює", а нові ракети "Фламінго", які Київ запустив у серійне виробництво, можуть допомогти у цих цілях. За даними української розвідки, нафтопереробні заводи, що зазнали ударів, щорічно переробляють понад 44 мільйони тонн продукції – понад 10% потужностей Росії.

Активіст проукраїнської групи в Криму "Жовта стрічка" написав у Telegram , що найпопулярніший сорт бензину зник, і "розуміння того, що це результат гарної роботи дронів над російською економікою, не дозволяє мені сумувати".

Удари по РФ — деталі атак на російські НПЗ

2 серпня на території Росії був атакований Новокуйбишевський НПЗ. Українські дрони влучили в установку ЕЛОУ АВТ-11. Її відновлення забере багато часу.

Також 2 серпня українські рони атакували один із з найбільших у Росії НПЗ — Рязанський НПЗ. Через влучання він був змушений зупинити дві установки після атаки.

7 серпня був атакований Афіпський НПЗ. Не допомогли навіть системи ППО, якими оточений завод.

14 серпня безпілотники Сил оборони України зробили наліт на Волгоградський НПЗ. Внаслідок атаки відбувся витік нафтопродуктів, а також здійнялися пожежі.