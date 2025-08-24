Налеты украинских БпЛА заставили РФ срочно закупать нефть у Беларуси, — CNN

По данным украинской разведки, подвергшиеся ударам нефтеперерабатывающие заводы ежегодно перерабатывают более 44 миллионов тонн продукции — более 10% мощностей России.

Из-за роста атак украинских беспилотников на российские НПЗ, в РФ резко подскочили цены на бензин. Россия экстренно обратилась к Беларуси по закупке нефтепродуктов на фоне возникшего кризиса. Об этом пишет CNN.

Как отмечает CNN, в этом году атаки на большое расстояние нанесли РФ ущерб на сумму 74 миллиарда долларов, причем почти 40% ударов было нанесено на расстоянии не менее 500 километров внутри России.

Между тем Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские компании для решения проблем внутреннего дефицита топлива начали срочно закупать нефть в Беларуси.

Государственный нефтеперерабатывающий завод Беларуси "Белнефтехим" сообщил, что за последнюю неделю "всплеск спроса на белорусские нефтепродукты на российском рынке".

"Нефтепродукты белорусских нефтеперерабатывающих заводов, предназначенные для Российской Федерации, стабильно котируются на товарных биржах. С середины августа интерес к белорусским нефтепродуктам на российском рынке резко возрос, что побудило производителей эффективно наращивать поставки для удовлетворения спроса", — сообщили в концерне.

Между тем, Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ, и как отмечает издание, "эта стратегия работает", а новые ракеты "Фламинго", которые Киев запустил в серийное производство, могут помочь в этих целях. По данным украинской разведки, нефтеперерабатывающие заводы, подвергшиеся ударам, ежегодно перерабатывают более 44 миллионов тонн продукции — более 10% мощностей России.

Активист проукраинской группы в Крыму "Желтая лента" написал в Telegram, что самый популярный сорт бензина исчез, и "понимание того, что это результат хорошей работы дронов над российской экономикой, не позволяет мне грустить".

Удары по РФ — детали атак на российские НПЗ

2 августа на территории России был атакован Новокуйбышевский НПЗ. Украинские дроны попали в установку ЭЛОУ АВТ-11. Ее восстановление займет много времени.

Также 2 августа украинские роны атаковали один из крупнейших в России НПЗ — Рязанский НПЗ. Из-за попадания он был вынужден остановить две установки после атаки.

7 августа был атакован Афипский НПЗ. Не помогли даже системы ПВО, которыми окружен завод.

14 августа беспилотники Сил обороны Украины совершили налет на Волгоградский НПЗ. В результате атаки произошла утечка нефтепродуктов, а также поднялись пожары.