Вистачило 30 днів: системні удари українських дронів вибили 17% потужностей НПЗ РФ, — Reuters

Україна провела серію масованих дронових атак на нафтопереробні заводи Російської Федерації й змогла зменшити їхню потужність майже на п'яту частину протягом 30 днів. Reuters написало, що таким способом Київ може покращувати переговорну позицію у намаганні завершити війну.

Related video

Вказується, що Київ завдав ударів по НПЗ та по експортній інфраструктурі Москви, показуючи Вашингтону здатність чинити опір, ідеться у статті Reuters. Наслідком атак став дефіцит бензину у РФ, а Україна таким способом "підняла ставки" задля мирної угоди.

Медіа зібрало інформацію про нальоти дронів на нафтопереробні заводи та інші стратегічні об'єкти РФ, які відбулись протягом останнього місяця. З'ясувалось, що Україні вибила 17% потужностей нафтопереробки після ударів по 10 російських НПЗ. Підрахунки Reuters показали, що росіяни позбулись переробки 1,1 млн барелів на добу (річна сумарна потужність НПЗ РФ — 267 млн тонн у 2024 році).

"Постраждалі нафтопереробні заводи втратили лише частину своїх потужностей, але це все ще може створити проблеми з внутрішніми постачаннями палива", — пояснив медіа співробітник Центру Карнегі Росія Євразія Сергій Вакуленко.

У статті зауважується, що Україна діє по-своєму на тлі спроб США вплинути на купівлю російської нафти Індією та Китаєм. Особливістю нинішніх атак є те, що вони припали на пік потреби у паливі, яке купують сільгоспвиробники та туристи. Внаслідок втрат у РФ з'явились проблеми з бензином в окупованому Криму, у південних областях, на Далекому Сході. Водночас наголошується, що нафтові гроші — це чверть бюджетних доходів РФ, з якого 25% іде на виробництво зброї та війну в Україні.

Удари по РФ — деталі

Reuters перелічило, по яких саме заводах РФ вдарила Україна протягом останніх тижнів. У списку НПЗ — Волгоградський "Лукойл", Рязанський "Роснефть", заводи у Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях. Також нагадали, що тиждень горів Новошахтинський НПЗ, а дрони тим часом вдарили по нафтопроводу "Дружба" (Унеча Брянської області) й по експортному терміналу та паливно-переробному комплексу "Новатек" (Усть Луга у Ленінградській області).

Фокус писав про серію ударів по РФ та про нальоти дронів на російські нафтопереробні заводи, про які згадало Reuters. Зокрема, на початку серпня стався наліт на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. OSINTери становили, що БпЛА влучили по установці спільної переробки газу та газоконденсату.

Нагадуємо, 24 серпня CNN повідомило, що у РФ потерпають від нестачі палива після ударів по НПЗ і тому купують бензин у Білорусі.