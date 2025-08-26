Хватило 30 дней: системные удары украинских дронов выбили 17% мощностей НПЗ РФ, — Reuters

Украина провела серию массированных дроновых атак на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации и смогла уменьшить их мощность почти на пятую часть в течение 30 дней. Reuters написало, что таким образом Киев может улучшать переговорную позицию в попытке завершить войну.

Related video

Указывается, что Киев нанес удары по НПЗ и по экспортной инфраструктуре Москвы, показывая Вашингтону способность сопротивляться, говорится в статье Reuters. Следствием атак стал дефицит бензина в РФ, а Украина таким способом "подняла ставки" ради мирного соглашения.

Медиа собрало информацию о налетах дронов на нефтеперерабатывающие заводы и другие стратегические объекты РФ, которые состоялись в течение последнего месяца. Выяснилось, что Украина выбила 17% мощностей нефтепереработки после ударов по 10 российским НПЗ. Подсчеты Reuters показали, что россияне лишились переработки 1,1 млн баррелей в сутки (годовая суммарная мощность НПЗ РФ — 267 млн тонн в 2024 году).

"Пострадавшие нефтеперерабатывающие заводы потеряли лишь часть своих мощностей, но это все еще может создать проблемы с внутренними поставками топлива", — пояснил медиа сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия Сергей Вакуленко.

В статье отмечается, что Украина действует по-своему на фоне попыток США повлиять на покупку российской нефти Индией и Китаем. Особенность нынешних атаки то, что они пришлись на пик потребности в топливе, которое покупают сельхозпроизводители и туристы. Вследствие потерь в РФ появились проблемы с бензином в оккупированном Крыму, в южных областях, на Дальнем Востоке. При этом отмечается, что нефтяные деньги — это четверть бюджетных доходов РФ, из которого 25% идет на производство оружия и войну в Украине.

Удары по РФ — детали

Reuters перечислило, по каким именно заводам РФ ударила Украина в течение последних недель. В списке НПЗ — Волгоградский "Лукойл", Рязанский "Роснефть", заводы в Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях. Также напомнили, что неделю горел Новошахтинский НПЗ, а дроны тем временем ударили по нефтепроводу "Дружба" (Унеча Брянской области) и по экспортному терминалу и топливно-перерабатывающему комплексу "Новатэк" (Усть Луга в Ленинградской области).

Фокус писал о серии ударов по РФ и о налетах дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, о которых упомянуло Reuters. Среди прочих, в начале августа произошел налет на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. OSINTери считали, что БпЛА попали по установке совместной переработки газа и газоконденсата.

Напоминаем, 24 августа CNN сообщило, что в РФ страдают от нехватки топлива после ударов по НПЗ и поэтому покупают бензин в Беларуси.