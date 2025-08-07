Атака на Афіпський НПЗ в Росії: OSINT-аналітики виявили точне місце, куди "прилетіло" (фото)

Внаслідок нічної атаки повітряних засобів ураження загорівся "Афіпський нафтопереробний завод" у Краснодарському краї. Отримала пошкодження установка спільної переробки газу та газоконденсату. Аналітики називають уражену установку СПГК однією з ключових частин цієї системи.

В ніч проти 7 серпня українські безпілотники атакували "Афіпський нафтопереробний завод" в селищі Афіпський Краснодарського краю РФ. В результаті атаки було уражено пічну частину установки СПГК, повідомили OSINT-аналітики проєкту КіберБорошно. Місцева влада заявила, що пожежі надали 4 ранг складності, але вже її загасили.

"Ця установка працює з газовим конденсатом і попутним нафтовим газом, які надходять на переробку. У процесі виділяються фракції пропан-бутану, стабільний легкий бензин, а залишки очищаються до стану, придатного для подальшого використання як пальне або сировина для інших процесів", — ідеться в повідомленні OSINTерів.

Удар по РФ — пожежа на Афіпському НПЗ 7 серпня

Аналітики також показали установку СПГК, яка є однією з ключових частин цієї системи. Саме тут суміш нагрівається до температури 250–350°C — залежно від потрібного режиму — щоб забезпечити належні умови для подальшого фракціонування. Вона працює під високим тиском і температурою, що робить її критично важливою, але й потенційно небезпечною ділянкою всієї установки.

Установка СПГ на Афіпському НПЗ, в яку влучили БпЛА

Удар по РФ — деталі

Як пише видання ASTRA, місцева влада підтвердила пожежу на Афіпському НПЗ після атаки БпЛА.

"У селищі Афіпський ліквідували спалах на території НПЗ. Через падіння уламків БпЛА на НПЗ спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежі надали 4-й ранг складності. На місце НП оперативно прибули пожежні підрозділи. Вони локалізували спалах на площі 250 кв. метрів", — ідеться в повідомленні.

Уражена установка СПГК на Афіпському НПЗ

Атаки на НПЗ у РФ і наслідки

В Росії 22 липня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Внаслідок влучання на території підприємства сталася пожежа.

5 серпня повідомлялося, що Рязанський НПЗ, що належить нафтовій компанії "Роснефть", зупинив приблизно половину переробних потужностей через атаку БпЛА. Були зупинені дві установки первинного перероблювання нафти — УППН-3 потужністю 8600 тонн на добу і УППН-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Раніше українські дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Через пошкодження однієї з найважливіших переробних установок на НПЗ змушені були зупинити роботу.

За розрахунками аналітиків, найуспішнішою була атака на Астраханський газопереробний завод "Газпрому". Українські дрони влучили в установку переробки газового конденсату, через що повністю вивели її з ладу.