Здійнялися масштабні пожежі: Новокуйбишевський та Афіпський НПЗ у Росії атакували дрони (фото, відео)

Уночі 28 серпня безпілотники масовано атакували Росію: під ударом опинилися великі нафтопереробні заводи у Самарській області та у Краснодарському краю РФ. На місцях здійнялися масштабні пожежі, чорні стовпи диму охопили небо над містами.

Цієї ночі безпілотники уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, а також Афіпський НПЗ у Краснодарському краю. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Про атаку на Новокуйбишевський НПЗ стало відомо близько 04:00 години. Росіяни повідомили, що "знову палає" завод, який раніше вже був атакований БпЛА. Також у мережі показали кадри наслідків атаки по підприємству.

За даними голови Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, щонайменше 17 ударних безпілотників здійснили атаку на Новокуйбишевський НПЗ.

Станом на 06:00 годину місцева влада ніяк не коментувала масштабну пожежу на підприємстві, зауважили Telegram-канали.

"Близько 40 хвилин тому адміністрація Новокуйбишевська опублікувала посаду про те, як займатися профілактикою ентеровірусної інфекції", — звернуло увагу медіа Astra.

Атака на Афіпський НПЗ

Близько 05:00 години російські канали повідомили про атаку на Афіпський НПЗ у Краснодарській області РФ. На місці також здійнялася масштабна пожежа.

У мережі показали кадри наслідків удару по підприємству.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, на території Афіпського НПЗ атака була здійснена на установку щодо спільної переробки газу та газоконденсату. Канал зауважив, що дрони вже раніше атакували установку, й цього разу повторили успішну атаку.

Варто зазначити, що Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії, як раніше повідомляв керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. Це важливий вузол для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією.

Нагадаємо, уночі 28 серпня вибухи також пролунали у Криму: безпілотники масовано атакували низку районів окупованого півострова, вибухи чули у районі військових аеродромів.

27 серпня видання The Guardian розповідало, що атаки на російські НПЗ спричинили черги на заправках та рекордне підвищення цін.