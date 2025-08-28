"Сотні БпЛА": у різних районах Криму лунають вибухи на тлі масованої атаки дронів (відео)

Уночі на 28 серпня в тимчасово окупованому Криму лунають потужні вибухи: гучні звуки чули у Севастополі, Євпаторії, районі аеродрому "Бельбек", "Саки" та на інших локаціях. Моніторингові канали росіян попереджають про близько 200 ударних дронів у напрямку півострова.

Масована атака дронів на Крим почалася близько 23:00 години 27 серпня: повітряну тривогу оголосили майже по всьому окупованому півострову, місцеві канали повідомили про вибухи та активну роботу протиповітряної оборони у Севастополі, Євпаторії та Саках.

Telegram-канал "Крымский ветер" інформував про звуки вибухів у районі військового аеродрому "Саки", а також про пуски ракет протиповітряної оборони з комплексів "Панцирь-С1".

Близько 23:05 повідомили про звуки вибухів також у районі місцевого аеродрому "Бельбек". Це авіабаза на території Севастополя, яка після 2014 року перестала обслуговувати цивільну авіацію і яку російські військові використовують у власних цілях.

Спершу російські моніторингові ресурси писали про щонайменше 100 ударних БпЛА у напрямку Кримського півострова. Згодом, за їхніми даними, кількість дронів зросла удвічі.

У мережі також показали кадри нічного Криму, де чутно звуки вибухів та роботу ППО.

У наступну годину вибухи продовжували лунати у районі Севастополя, зокрема мису Лукулл, а також у селищі Гвардійському Сімферопольського району.

Росіяни пишуть про те, що серед дронів-камікадзе зафіксовані також реактивні БпЛА. Станом на 23:50, за даними місцевих моніторингових каналів, з-поміж нібито 200 дронів було збито лише 20.

Скриншот | повідомлення про атаку дронів у Криму Скриншот | повідомлення про атаку дронів у Криму

Інформації про наслідки масованої атаки по Криму на момент публікації не надходило. На тимчасового окупованому півострові триває повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Також 26 серпня канал "Крымский ветер" повідомляв про ймовірний удар по потягу з пальним та залізничній підстанції в окупованому Криму.