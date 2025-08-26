Вдруге за тиждень: у Криму вибухнув потяг із пальним РФ та залізнична підстанція (фото)

В окупованому Криму зафіксували пожежу на залізниці у Джанкої та на залізничній підстанції у Красногвардійську. Внаслідок прильоту дронів загорівся потяг, який перевозив пальне для армії Російської Федерації.

Удар по вантажному потягу у Джанкої відбувся вдруге протягом останнього тижня, написали у Telegram-каналі "Крымский ветер". Також з'ясувались наслідки атаки дронів ЗСУ по пункту дислокації комплексів ППО С-300/С-400. Уточнили, що відбулась пожежа на мисі Чауда у трьох будинках невідомого призначення, які стояли неподалік полігону, з якого запускали "Шахеди" по Україні, ідеться у дописі.

Інформація про надзвичайну ситуацію у Криму з'явилась у мережі приблизно о 8 год 26 серпня. Вказується, що у Джанкої є влучання по залізничній інфраструктурі: перше сталось 21 серпня. Також додається фото, на якому бачимо цистерну, охоплену вогнем та димом.

Вибухи в Криму — пожежа на потягу з пальним у Джанкої 26 серпня

У наступному дописі ішлося про пошкодження на станції Урожайна у селі Красногвардійське. Вказано, що стався приліт по підстанції. На фото з місця інциденту — стовпи диму над залізничними шляхами. Також уточнюється, що інформація попередня.

Вибухи в Криму — пожежа на підстанції у Красногвардійську 26 серпня

Вибухи в Криму — деталі

На Google maps можна позначити точки, в яких, згідно з даними "Крымского ветра", стались дистанційні удари. Бачимо, що осередки займання розташовані на відстані приблизно 300 км (по прямій через Чорне море).

Українське командування поки не підтверджувало удари по військових цілях РФ в окупованому Криму.

Вибухи в Криму — де відбулись прильоти 26 серпня

Тим часом Міноборони РФ о 8:10 26 серпня відзвітувало, що начебто сили ППО збили над Кримом вісім українських дронів. Водночас атака тривала всього 30 хвилин — із 7 до 7:30. У попередньому дописі — окремі дані про загрози для російських регіонів. З'ясувалось, що по РФ вдарили 43 БпЛА, які дістались до 15 областей. Найдальша область — Ленінградська, заявило Міноборони.

Водночас "Крымский ветер" уточнив, що приліт по підстанції дійсно відбувся, оскільки окупаційна влада повідомила про аварію та зникнення електропостачання у 13 населених пунктах навколо Красногвардійська.

