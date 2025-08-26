Второй раз за неделю: в Крыму взорвался поезд с горючим РФ и железнодорожная подстанция (фото)

В оккупированном Крыму зафиксировали пожар на железной дороге в Джанкое и на железнодорожной подстанции в Красногвардейске. В результате прилета дронов загорелся поезд, который перевозил топливо для армии Российской Федерации.

Related video

Удар по авантажному поезду в Джанкое состоялся второй раз за последнюю неделю, написали в Telegram-канале "Крымский ветер". Также выяснились последствия атаки дронов ВСУ по пункту дислокации комплексов ПВО С-300/С-400. Уточнили, что произошел пожар на мысе Чауда в трех домах неизвестного назначения, которые стояли неподалеку полигона, с которого запускали "Шахеды" по Украине, говорится в заметке.

Информация о чрезвычайной ситуации в Крыму появилась в сети около 8 часов 26 августа. Указывается, что в Джанкое есть попадания по железнодорожной инфраструктуре: первое произошло 21 августа. Также добавляется фото, на котором видим цистерну, охваченную огнем и дымом.

Взрывы в Крыму — пожар на поезде с горючим в Джанкое 26 августа Фото: Крымский ветер

В следующей заметке говорилось о повреждении на станции Урожайная в селе Коасногвардейское. Указано, что произошел прилет по подстанции. На фото с места инцидента — столбы дыма над железнодорожными путями. Также уточняется, что информация предварительная

Взрывы в Крыму — пожар на подстанции в Красногвардейске 26 августа Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму — детали

На Google maps можно обозначить точки, в которых, согласно данным "Крымского ветра", произошли дистанционные удары. Видим, что очаги возгорания расположены на расстоянии около 300 км (по прямой через Черное море).

Украинское командование пока не подтверждало удары по военным целям РФ в оккупированном Крыму.

Взрывы в Крыму — где произошли прилеты 26 августа Фото: Google Maps

Тем временем Минобороны РФ в 8:10 26 августа отчиталось, что якобы силы ПВО сбили над Крымом восемь украинских дронов. При этом атака длилась всего 30 минут — с 7 до 7:30. В предыдущем посте — отдельные данные об угрозах для российских регионов. Выяснилось, что по РФ ударили 43 БпЛА, которые добрались до 15 областей. Самая дальняя область — Ленинградская, заявило Минобороны.

В то же время "Крымский ветер" уточнил, что прилет по подстанции действительно состоялся, поскольку оккупационные власти сообщили об аварии и исчезновении электроснабжения в 13 населенных пунктах вокруг Красногвардейска.

Отметим, 25 августа Фокус писал об атаке стаи дронов на военные объекты РФ в оккупированном Крыму. Россияне жаловались на громкие звуки в районе Джанкоя, который является железнодорожным логистическим узлом ВС РФ на южном участке фронта. Кроме того, было неспокойно в Керчи рядом с Крымским мостом.

Напоминаем, 19 августа западные медиа опубликовали мнения президента США Дональда Трампа о возможности Украине вернуть оккупированный Крым.