Не лише "Фламінго" б'ють по НПЗ: чи літала у РФ балістична ракета "Сапсан", — нардеп (відео)

Сили оборони України вже отримали широку номенклатуру ракет різних типів, якими вдається дістати до військових об'єктів на території Російської Федерації. Втім, усі відомі назви засобів ураження для атаки на РФ — це крилаті ракети, при цьому українці створювали балістичну ракету "Сапсан", пояснив народний депутат та глава української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Україні знищує російські цілі ракетами "Фламінго", "Нептун", "Паляниця", "Пекло", перелічив нардеп в ефірі українського телеканалу у Польщі Slawa. Для кожної цілі підбирають найкращий засіб ураження з оптимальною бойовою частиною та можливістю обійти засоби ППО РФ.

Чернєв відповів на питання журналістів щодо засобу ураження, яким ЗСУ вдарили по РФ на відстань понад 1 тис. км. Він пояснив, що ідеться не лише про ракету "Фламінго", про яку детально розповіло медіа The Economist. З його слів, ідеться і про інші типи ракет — на цей час, виключно крилатих. Крім того, нардеп очікує удару першої української балістики — ракет "Сапсан". У ефірі пролунало, що ці засоби ще не били по росіянах, оскільки проходять випробування.

"І зараз я сподіваюся все ж таки своє випробування пройде Сапсан. Це балістична ракета, на відміну від попередніх. І не тільки ракети, а дрони в Україні виробляються по декілька десятків на сьогодні для ось цих діпстрайків, які завдають глибоких ударів на території Російської Федерації. Кожен з них має свою специфіку задля того, щоб таки проходити системи ППО і нести навантаження. Ми розвиваємося, і з'являється все більше і більше продуктів, не тільки фламінго, але й інших, які завдають удари по території РФ", — сказав він.

"Сапсан" (чи "Грім-2") — оперативно-тактичний ракетний комплекс, який Україна роздроблює понад 10 років, починаючи з 2013 року. Створення ОТРК займається конструкторське бюро "Південмаш". Згідно з ідеєю, комплекс мав запускати балістику на відстань до 280 км (експортний варіант) або до 450 км варіант для ЗСУ). Ішлося про твердопаливну ракету з вагою бойової частини близько 500 кг. Якщо порівняти український засіб ураження з російським Іскандером, то ракета РФ має вагу тако близько 500 кг і летить на відстань також близько 500 км.

Чи працював ОТРК "Сапсан" по цілях ЗС РФ

Станом на лютий 2021 року заступник міністр тодішнього міністра оборони Олександр Миронюк розповів на Defense Express, що комплекс готовий на 80% і до його складу входить одна батарея (по дві пускові установки та машини заряджання) та система управління дивізіоном ОТРК "Сапсан"/"Грім-2" (дві машини — рівня командири батареї та рівня командира дивізіону). Влітку 2022 року, коли Україна ще не мала західних далекобійних засобів ураження, відбувся удар по аеродрому в Саках (Крим) та по цілі у Генічеську. Відстань до тодішньої лінії — більш як 200 км, і туди не могла дістати наявна зброя, написали на УНІАН.

Тим часом пізніше українські аналітики говорили про ситуацію з випробуваннями "Сапсану"/"Грому-2" по військових об'єктах РФ. Наприклад, у червні 2025 року про це заявив директор ГО "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння" Валентин Бадрак. Експерт нагадав, що весною 2025 року Міноборони України заявило про перше успішне випробування-ураження і про запуск балістичних ракет України у серійне виробництво. Командування офіційно не повідомляло, по яких цілях та коли било новою зброєю.

Нагадуємо, 5-6 жовтня росіяни поскаржились на влучання по об'єкту енергетики у Бєлгородській області та показали кадри руйнувань серйозно укріпленої будівлі.