Атаки дронів паралізували НПЗ: у Росії рекордна паливна криза, — ЗМІ
У Росії розгорається паливна криза, спричинена масштабними атаками українських дронів на нафтопереробні заводи.
У вересні простоювали майже 38% потужностей первинної переробки нафти — це близько 388 тисяч тонн сировини на добу. Такий обвал став рекордним за всю новітню історію РФ і перевершив показники серпня (23%) та травня 2022 і 2020 років. Про це повідомляє видання The Moscow Times.
Близько 70% зупинок пов'язані саме з ударами безпілотників. На кінець вересня атаки дронів фактично вивели з ладу чверть російської нафтопереробки, що еквівалентно 236 тисячам тонн на день.
Ситуацію погіршило закриття ще чотирьох НПЗ, серед яких — другий за потужністю завод "Кінеф" у Ленінградській області та великий Рязанський НПЗ компанії "Роснефть". У результаті випуск бензину у вересні скоротився на 1 мільйон тонн, а дефіцит палива на внутрішньому ринку досяг 20% від загального споживання.
Економісти попереджають: криза може затягнутися. За словами Владислава Іноземцева, ремонт пошкоджених підприємств триватиме місяцями, враховуючи брак обладнання та західні санкції.
Нагадаємо, в ніч на 20 вересня дрони розбомбили російський НПЗ за 450 км від кордону з Україною.
18 вересня Сили оборони України атакували нафтохімічний комплекс у Башкортостані.