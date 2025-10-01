Атаки дронов парализовали НПЗ: в России рекордный топливный кризис, — СМИ

В России разгорается топливный кризис, вызванный масштабными атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

В сентябре простаивали почти 38% мощностей первичной переработки нефти — это около 388 тысяч тонн сырья в сутки. Такой обвал стал рекордным за всю новейшую историю РФ и превзошел показатели августа (23%) и мая 2022 и 2020 годов. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Около 70% остановок связаны именно с ударами беспилотников. На конец сентября атаки дронов фактически вывели из строя четверть российской нефтепереработки, что эквивалентно 236 тысячам тонн в день.

Ситуацию усугубило закрытие еще четырех НПЗ, среди которых — второй по мощности завод "Кинеф" в Ленинградской области и крупный Рязанский НПЗ компании "Роснефть". В результате выпуск бензина в сентябре сократился на 1 миллион тонн, а дефицит топлива на внутреннем рынке достиг 20% от общего потребления.

Экономисты предупреждают: кризис может затянуться. По словам Владислава Иноземцева, ремонт поврежденных предприятий займет месяцы, учитывая нехватку оборудования и западные санкции.

Напомним, в ночь на 20 сентября дроны разбомбили российский НПЗ в 450 км от границы с Украиной.

18 сентября Силы обороны Украины атаковали нефтехимический комплекс в Башкортостане.