Горит завод "Лукойла": Волгоградскую область РФ атаковали беспилотники, — росСМИ (видео)

Ночью 9 октября Волгоградскую область России атаковали беспилотники. После атаки поднялся пожар на местном газоперерабатывающем заводе, принадлежащем к сети компании "Лукойл".

Российские власти заявили, что атака дронов произошла на "объекты топливно-энергетического комплекса", где и зафиксировано возгорание. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передают российские медиа.

По его словам, ночью состоялась массированная атака беспилотников на Волгоградскую область РФ. Также российский чиновник отметил, что в результате обстрела было повреждено здание котельной в Котовском районе, что якобы случилось в результате "падения обломков" сбитого дрона.

Также, как сообщил Бочаров, на другой локации случилось "возгорание на территории объектов топливно-энергетического комплекса".

В сети тем временем распространили вероятные кадры последствий атаки на Волгоградскую область России. На видеоролике и фото видно возгорание и зарево в небе.

Медиа ASTRA зато сообщило, что в Волгоградской области в результате атаки дронов, вероятно, поднялся пожар на заводе компании "Лукойл". СМИ отмечает, что речь идет о "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод", как сообщили очевидцы с места событий. Однако официального подтверждения на момент публикации не поступало.

Отмечается, что Коробковский газоперерабатывающий завод — это крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе России. Его мощности составляют 450 миллионов кубометров газового сырья в год.

Напомним, 6 октября в сети сообщили об атаке на НПЗ в Тюмени, что в 2900 километрах от границы с Украиной.

Также 1 октября издание The Moscow Times информировало, что в России наступил рекордный топливный кризис из-за атак дронов.