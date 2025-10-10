Невдале випробування ракети під Москвою: у Росії палає ключовий об'єкт "Роскосмосу" (відео)

Під час випробувань нової ракети сьогодні, 10 жовтня, стався вибух на території науково-випробувального центру ракетно-космічної промисловості в Пересвєті під Москвою. За даними українського журналіста Андрія Цаплієнка, інцидент трапився на ключовому об’єкті "Роскосмосу" під час випробування двигуна.

Так, у своєму Telegram-каналі Андрій Цаплієнко повідомив, що вибух був зафіксований в науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості в Пересвєті 10 жовтня. Об’єкт, де стався інцидент, є одним із головних центрів для випробувань ракетних двигунів та космічної техніки під егідою "Роскосмосу".

У телеграм-каналах зазначають, що в центрі могли випробовувати двигун ракети, проте щось пішло не за планом — згідно з коментарями очевидців, процес явно завершився аварійно.

На опублікованих кадрах із телеграм-каналу Exilenova+ видно густий дим над територією об’єкта. У коментарях місцевих мешканців висловлюється переляк. Зокрема, складається враження, що інцидент викликав суттєве занепокоєння в регіоні.

Водночас офіційних коментарів щодо події наразі не надходило: МНС РФ, губернатор Московської області Андрій Воробйов, а також більшість місцевих медіа мовчать. Не має поки й заяв від держкорпорації "Роскосмос".

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами в Душанбе після візиту до Таджикистану президент РФ повідомив, що найближчим часом у Росії можуть оголосити про нові види озброєння та підкреслив перевагу російських засобів ядерного стримування над іншими державами.

Також Фокус писав, що 9 жовтня у селищі Матвіїв Курган Ростовської області зафіксували атаку безпілотників на місцеву нафтобазу.