Росія та США мають "розуміння" щодо завершення війни в Україні, — Путін (відео)

Путін заявив, що з президентом США Дональдом Трампом нібито вдалося досягти певного "розуміння" щодо шляхів завершення війни в Україні. При цьому президент РФ підкреслив, що Росія дотримується раніше узгоджених домовленостей.

За інформацією російського медіа ТАСС, під час спілкування з журналістами в Душанбе після візиту до Таджикистану Путін уточнив, що переговори в Анкориджі залишаються основою для подальшого діалогу з американською стороною. Він додав, що питання врегулювання конфлікту складне і потребує додаткового опрацювання з обох сторін, а також повідомив про намір обговорити його з російськими колегами та союзниками.

"Ми повністю не розкривали, про що йшлося в Анкориджі. Ми залишаємося на основі тієї дискусії, яка відбулася, і нічого для себе не змінюємо", — заявив президент РФ.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп щиро прагне до врегулювання конфлікту в Україні та докладає значних зусиль для розв’язання криз, які тривають десятиліттями.

Путін прокоментував авторитет Нобелівської премії миру, заявивши, що раніше її іноді присуджували людям, які, на його думку, не робили внеску у підтримку миру, що підривало значущість цієї нагороди. Водночас він додав, що не може оцінювати заслуги чинного президента США, але визнає його зусилля щодо вирішення складних міжнародних криз, зокрема "українського конфлікту".

Крім того, президент РФ повідомив, що найближчим часом у Росії можуть оголосити про нові види озброєння та підкреслив перевагу російських засобів ядерного стримування над іншими державами. Щодо передачі Києву ракет "Томагавк" він зазначив, що відповіддю Москви є посилення системи протиповітряної оборони, а погрози українського президента охарактеризував як "форму понтажу".

Нагадаємо, що на засіданні Ради глав країн СНД у Таджикистані Путін заявив, що позитивно оцінює результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня. За його словами, Росія керуватиметься обговореними в Анкориджі принциповими положеннями у врегулюванні конфлікту в Україні.

