Переговори щодо України: Путін заявив, що дотримується обговорених з Трампом "принципових положень"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що позитивно оцінює результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня. За його словами, Росія послуговуватиметься обговореними в Анкориджі "принциповими положеннями" у "врегулюванні конфлікту" в Україні.

Про результати серпневого саміту на Алясці Путін висловився під час засідання Ради глав країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав в Таджикистані. СНД 10 жовтня. Його виступ опублікувало російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

Путін завив, що в цілому позитивно оцінює результати саміту в Анкориджі у США та розповість про них "у вузькому колі" колегам по СНД.

"Безумовно, нашу подальшу роботу з урегулювання конфлікту в Україні будуємо на тих принципових положеннях, які ми обговорювали на Алясці", — сказав російський диктатор.

При цьому речник Кремля, Дмитро Пєсков заявив, що почати "домашню роботу" з організації зустрічі щодо завершення війни в Україні на вищому рівні нібито не дозволяє "відсутність реакції від Києва на пропозиції Росії".

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: деталі

Путін і Трамп зустрілися на Алясці 15 серпня. Президент РФ за підсумками саміту назвав перемовини "корисними та змістовними" і заявив, що війна не почалася б, якби Трамп на той момент був президентом США. Трамп своєю чергою зазначив, що угоди щодо України укласти не вдалося, однак також назвав зустріч "продуктивною".

18 вересня Дональд Трамп розкритикував лідера РФ та заявив, що Володимир Путін підвів його.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 23 вересня Дональд Трамп заявив, що його відносини з Володимиром Путіним "нічого не означали" та не допомогли завершити війну. Американський президент назвав Росію "паперовим тигром", вказав на скрутне становище російської економіки та зазначив, що настав "час для України діяти".

Нагадаємо, 9 жовтня ЗМІ писали, що Таджикистан проігнорував ордер МКС, який зобов'язує заарештувати Володимира Путіна.