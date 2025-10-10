Переговоры по Украине: Путин заявил, что придерживается оговоренных с Трампом "принципиальных положений"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что положительно оценивает результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. По его словам, Россия будет пользоваться обсужденными в Анкоридже "принципиальными положениями" в "урегулировании конфликта" в Украине.

О результатах августовского саммита на Аляске Путин высказался во время заседания Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств в Таджикистане. СНГ 10 октября. Его выступление опубликовало российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Путин завил, что в целом положительно оценивает результаты саммита в Анкоридже в США и расскажет о них "в узком кругу" коллегам по СНГ.

"Безусловно, нашу дальнейшую работу по урегулированию конфликта в Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске", — сказал российский диктатор.

При этом спикер Кремля, Дмитрий Песков заявил, что начать "домашнюю работу" по организации встречи по завершению войны в Украине на высшем уровне якобы не позволяет "отсутствие реакции от Киева на предложения России".

Встреча Путина и Трампа на Аляске: детали

Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Президент РФ по итогам саммита назвал переговоры "полезными и содержательными" и заявил, что война не началась бы, если бы Трамп на тот момент был президентом США. Трамп в свою очередь отметил, что соглашения по Украине заключить не удалось, однако также назвал встречу "продуктивной".

18 сентября Дональд Трамп раскритиковал лидера РФ и заявил, что Владимир Путин подвел его.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября Дональд Трамп заявил, что его отношения с Владимиром Путиным "ничего не значили" и не помогли завершить войну. Американский президент назвал Россию "бумажным тигром", указал на тяжелое положение российской экономики и отметил, что настало "время для Украины действовать".

